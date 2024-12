Santa Cruz: Inseguridad se apodera del centro y la presencia policial se hace extrañar

Un equipo periodístico de EL DEBER anduvo por las calles del corazón de la ciudad durante dos días y recogió esa preocupación, así como otros datos que manejan los vecinos y las autoridades. Por ejemplo: Hace 100 años en el primer anillo había 18.000 habitantes ; la ciudad creció y para la década de los años 90 la cifra para esa zona de la ciudad era de 100.000. Para este año, los habitantes son menos, muchos menos. Según los datos aún no oficiales que manejan las juntas de vecinos, en el Casco Viejo habitan 18.000 personas como hace 100 años. Esta información se podrá refrendar en febrero cuando el INE entregue toda la base de datos del censo.

“Aparecen de un momento a otro, entre tres y cuatro, uno no se da cuenta, pero corren rápido, roban celulares y objetos. Nadie se mete a hacer nada porque la gente tiene miedo a las represalias”, relató el trabajador a este rotativo.

En la Suárez Arana y Campero, frente al tradicional Cupesí, hace dos semanas fue herido de bala el cambista Samuel Campos, quien perdió la vida tras recibir varios impactos con arma de fuego. El sillón donde se sentaba a ofrecer dólares durante 30 años ya no está , solo su fotografía pegada en el poste donde se apoyaba mientras trabajaba con las divisas. Delincuentes le dispararon; le arrebataron su bolso con casi Bs 200.000.

“Quedamos tres y junto a don Samuel hemos trabajado 30 años en este lugar. Es muy peligroso, no nos queda más que seguir, pero con más cuidado y estamos con miedo. No hay patrullajes, es lamentable, todos los días hay asaltos, robos y parece que no les conviene patrullar por el centro, por eso estamos olvidados”, relató uno de los librecambistas.