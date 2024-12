Oriente se va quedando sin jugadores y no podrá contratar en 2025

Fuente: eldeber.com.bo

El presente de Oriente Petrolero es cada vez más complicado, no solo por la dura crisis económica e institucional por la que atraviesa, sino porque ahora también debe empezar a planificar una temporada en la que no podrá habilitar jugadores. Y como si fuera poco, los que finalizan contrato este año no han dado indicios de querer renovar el vínculo contractual.