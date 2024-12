Policía fue desalojada por 200 avasalladores

Fuente: El Deber

“Hicieron huir a la Policía de canto, los golpearon, a nosotros no nos hicieron nada, pero nos advirtieron de que se tiene que acabar la cosecha y nos vamos, porque sino nosotros pagaremos con las consecuencias. Estamos asustados”, dijo un obrero.

Ante el desalojo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, manifestó que no se tolerarán estos actos delictivos que responden a organizaciones criminales que lo que “hacen es lotear, parcelar terrenos para lucrar y perjudicar no solo a la sociedad, sino a la producción de alimentos”.

“Vamos a realizar un monitoreo inmediato, estamos coordinando acciones con la Fuerza Aérea, no vamos a tolerar este tipo de acciones y corresponde que efectuemos investigaciones de carácter penal y juzguemos a estas personas, no se trata de gente en busca de terrenos, sino de organizaciones criminales”, afirmó Aguilera tras ser contactado por la prensa.

Al respecto, el abogado especialista en temas agrarios, Álvaro Latorre, manifestó a este medio que se trata de interculturales perteneciente a San Julián y que están afiliados a dicho municipio, más no a Guarayos.

Identificó al menos seis dirigentes interculturales sobre quienes pesan orden de aprehensión y que hasta la fecha la Policía no cumplió, según denunció.

“Desde mayo que la Policía no agarra a esos avasalladores. Mientras no los agarren y los cautelen no cambiará nada”, criticó sobre las afectaciones a la seguridad jurídica de la tierra.