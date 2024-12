Raphael es ingresado de urgencia tras sufrir un fallo cerebrovascular mientras grababa ‘La Revuelta’ con David Broncano

El cantante, de 81 años, estaba en el Teatro Príncipe Gran Vía cuando ha tenido que ser trasladado de manera urgente al hospital. Ha salido por su propio pie, según ha podido saber ‘Infobae España’.

Fuente: Infobae

Raphael ha sufrido un fallo cerebrovascular este martes mientras grababa hoy un episodio de La Revuelta, justo un día después de haber visitado El Hormiguero de Pablo Motos. No obstante, se trata de un episodio especial de Navidad que no se emitía este martes. Según ha adelantado El Español, el cantante, de 81 años, estaba en el Teatro Príncipe Gran Vía cuando ha tenido que ser trasladado de manera urgente al hospital.

Según ha podido saber Infobae España, el artista ha salido por su propio pie. Los hechos han ocurrido sobre las 19:30 horas, que es cuando ha llegado la unidad de Emergencias Madrid a la puerta del teatro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Raphael tenía previstos dos conciertos este fin de semana, tanto viernes como sábado, en el WiZink Center de Madrid. En estos eventos iba a despedirse de su público hasta mayo de 2025. Por el momento, estas citas en vivo continúan programadas a la espera de novedades.

Problemas de salud de Raphael

Los problemas de salud de Raphael son comunes. En agosto de 2023 tuvo que cancelar varios conciertos por problemas de inflamación en las vías respiratorias que le había causado un catarro. Y pocos días antes, también cancelaba otro bolo de finales de julio por problemas de voz que le había causado el resfriado.

No obstante, uno de los problemas de salud más serios que ha enfrentado el artista ha sido la cirrosis hepática, consecuencia de la hepatitis B, una condición que casi le cuesta la vida. “No quería someterme a un trasplante, pero finalmente tuve que hacerlo porque, de lo contrario, iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte: o llegaba el hígado, o no podía seguir viviendo”, recordó en “Mi casa es la tuya”. Curiosamente, fue Rocío Jurado quien le advirtió que no estaba bien.