The Strongest vence a Independiente y sigue de cerca los pasos del líder Bolívar

Fuente: Unitel

The Stronges gana, pero no convence. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo, de flojo primer tiempo en Sucre, cumplió con un triunfo en condición de visitante ante Independiente Petrolero, imponiéndose en el estadio Patria por 0-2 para no perderle el rastro al puntero.

El conjunto aurinegro logró la victoria sobre el final del partido, ya que el uruguayo Sebastián Guerrero abrió el marcador a los 80’ y el mediocampista Víctor Cuéllar sentenció el partido a los 90 minutos.