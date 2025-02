Afirman que Mi Teleférico no tiene deudas con el BCB, economista refuta y dice que asciende más de Bs 3.000 millones

El economista indicó que desde el inicio de operaciones de esa empresa no generó un superávit o en algunas gestiones alcanzó un punto de equilibrio, hasta 2023 la pérdida acumulada fue de $us 260 millones.

El gerente de Mi Teleférico, Alejandro Gonzales, afirmó que la empresa no tiene deudas con el Banco Central de Bolivia (BCB), aunque admitió que están devolviendo el capital que le otorgó el Tesoro General de la Nación (TGN) para la construcción de la línea plateada. Sin embargo, esas aseveraciones fueron rebatidas porque sí tendría una deuda que asciende a más de Bs 3.000 millones.

“Con el Banco Central no tenemos ninguna deuda, lo que la empresa tiene son aportes de capital del TGN y el único préstamo que tenemos vigente actualmente es por la línea plateada y se están cumpliendo con los pagos”, informó a la ANF el gerente de la empresa estatal.

Al respecto, el economista Julio Linares aseguró que la deuda de esa empresa asciende a más de Bs 3.000 millones y no solo con el Banco Central de Bolivia, sino con el Estado y entidades financieras.

“Está en el informe del Banco Central de Bolivia, ellos pueden ver los informes del Banco Central de Bolivia y está que, de las reservas internacionales, ellos deben alrededor de 3.000 millones de bolivianos que han sido desembolsos que se le ha hecho desde el Banco Central de Bolivia”, señaló.

De acuerdo a estudios que realizaron economistas y legisladores de oposición, la empresa estatal de transporte por cable se encuentra en la lista de aquellas factorías deficitarias. Entre 2019 y 2023, reportó pérdidas de Bs 1.258.743.336 tomando en cuenta que los ingresos fueron de Bs 842.793.300 y los egresos alcanzaron a Bs 2.103.237.385.

En ese contexto, Linares dijo que esa firma estatal no amortizó ni el 10% de la deuda total y tampoco pagó los intereses. Consideró que de manera interna se acordó ampliar el periodo de gracia.

“Que él diga que están al día con sus deudas, puede ser porque internamente lo que hacen es ampliarles el tiempo de gracia. Tengo que asegurar que esta deuda con las reservas internacionales, la tienen y no la pueden ocultar y que el teleférico nunca ha pagado ni intereses ni amortización a las deudas que ha adquirido, nunca lo han hecho”, añadió.

Los datos

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del BCB de julio de 2023, hasta diciembre de 2022 el saldo de deuda del Teleférico con el BCB ascendía a Bs 4.053 millones. Mientras que hasta junio de 2023 se amortizó Bs 172 millones y quedó pendiente de pago Bs 3.881 millones.

Sin embargo, en el reporte de enero de 2024, julio de ese año y enero de 2025 no se encuentran esos datos. Incluso en el último informe solo muestra el total de la deuda de las empresas estatales, ya no de forma disgregada.

Riesgo

En ese sentido, Linares dijo que si la empresa comenzaría a pagar la deuda no contaría con recursos para cubrir sus gastos y salarios. Advirtió que ese aspecto también puede causar riesgo a futuro porque el tiempo de mantenimiento de las líneas se extenderá por más tiempo porque no podrán conseguir los repuestos que deben ser importados.

“Es un problema serio para el futuro, porque los tiempos de mantenimiento son cada vez mayores, es decir, antes decían que iban a entrar en mantenimiento cinco días, ahora no funcionan 10 o 15 días. Los repuestos son cada vez más caros, no existen en Bolivia, no existen dólares para traerlos. No tienen la capacidad financiera como para poder reemplazar lo que prontamente va a envejecer”, manifestó.

Recaudación y pérdidas

Por otra parte, durante la Rendición Pública de Cuentas Final 2024 se informó que la recaudación total fue de Bs 220.263.103 por el servicio de transporte y el alquiler de los centros comerciales. Mientras que el presupuesto ejecuto fue de Bs 251.578.297 que representa el 81,21% de un monto inicial Bs 309.785.889.

En ese sentido, el experto indicó que desde el inicio de esa empresa no generó un superávit o en algunas gestiones alcanzó un punto de equilibrio, hasta 2023 la pérdida acumulada fue de $us 260 millones o su equivalente a Bs 1.800 millones.

“La pérdida acumulada que tiene hasta el 2023 al empresa del MI Teleférico es de más o menos 260 millones de dólares, es como 1.800 millones de bolivianos. Esa es la pérdida acumulada que tienen porque en ningún año de operación han tenido superávit y eso se debe a los grandes costos de depreciación que tiene todo el equipo”, puntualizó.

