Al ritmo de caporales, la Reina de los Curumechaca bailará en Oruro

Valdivia también fue coronada este año en Colombia como Virreina Internacional del Café 2025.

Santa Cruz.- La Reina 2025 de la agrupación Curumechaca y diseñadora de modas, Fabiane Valdivia, confirmó que este año también bailará en la Entrada del Carnaval de Oruro, en la Fraternidad Caporales San Simón.

“Es que nuestro país es tan rico en cultura que uno tiene que aprovechar todo. Aparte de disfrutar el Carnaval Cruceño, también voy a disfrutar el Carnaval de Oruro que es una maravilla a nivel internacional. Gracias a Dios es mi tercer año consecutivo que voy a bailar, solo que los anteriores años estuve bailando morenada en la agrupación La Central y en los Hidalgos Cocanis. Este año me toca bailar caporales, algo distinto, nunca lo había bailado (porque) siempre trató de compartir y de ser parte de nuestra cultura y tradición, por eso acepté bailar este año con los San Simones”, dijo Valdivia en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La reina cruceña expresó que es primera vez que es elegida como reina de una comparsa, pero que el carnaval siempre lo llevó en sus venas porque pertenece a una familia tradicional cruceña, además su abuelo era compositor de músicas de taquirari.

Asimismo, Valdivia fue coronada este año en Colombia como Virreina Internacional del Café 2025. “Llegué con el título, pero con esa emoción de seguir viviendo el carnaval y dije no, yo tengo (2:08) que ser reina y cabalingo, me llegó la oferta. Me preguntaron si deseaba ser, la pensé un día y al siguiente me quedé compartiendo con la gente porque es lo lindo del carnaval”, agregó la soberana.

Valdivia explicó que la Morenada y el Caporal son distintos porque con el primero tiene que verse “más coqueta, elegante y con la delicadeza de un mar calmado”, mientras que para bailar caporales necesitas más movimiento, energía y fuego en los pies.

“(Para ir a Oruro) de aquí de Santa Cruz nos estamos yendo 10 chicas. Entre reinas de belleza, misses, figuras públicas que nos llevan a ser parte del carnaval. No todas tenemos el conocimiento, hay algunas que ya han bailado, pero otras como yo que bailan morenada antes, me ha costado un poco. Ahora estoy lista para bailar”, afirmó la soberana cruceña.

Al ritmo de caporales la Reina de los Curumechaca bailará en Oruro