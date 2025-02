Always Ready no negociará con Oriente mientras Raldes sea presidente

La dirigencia del conjunto alteño manifestó que no realizará negociaciones por jugadores con el Albiverde mientras Ronald Raldes permanezca en la presidencia del club. Conocé los motivos.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Always Ready dejó en claro que no cederá a sus jugadores de interés para Oriente Petrolero mientras Ronald Raldes continúe en la presidencia del club cruceño. La dirigencia de la banda roja expresó su firme rechazo a cualquier negociación con el dirigente, en un claro mensaje sobre la relación entre ambos clubes.

La negativa de Always Ready se enmarca dentro de un contexto polémico. En abril de 2024, Ronald Raldes, junto a otros clubes de la División Profesional, supuestamente participó en una conspiración para dañar la imagen de Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Según se denunció en su momento, se habrían lanzado acusaciones falsas con el fin de perjudicar la gestión de Costa al frente de la FBF.

La dirigencia de Always Ready no ha dudado en rechazar cualquier tipo de negociación con Raldes, considerando que su participación en el supuesto complot ha afectado la relación entre los clubes. Además, los directivos de Always señalaron que la actitud del presidente de Oriente Petrolero va en contra de los principios de integridad y transparencia que se deben mantener en el fútbol boliviano.

Este episodio ha abierto un nuevo capítulo en la rivalidad entre Always Ready y Ronald Raldes, generando incertidumbre sobre las futuras negociaciones entre ambas partes.