Analista afirma que es ‘insano’ que la ALP no apruebe los créditos y alerta sobre una posible unidad de la izquierda

Boris Bueno Camacho / La Paz

El analista político Luis Alberto Ruiz sostiene que con la revelación hecha por el presidente Luis Arce en sentido que la falta de dólares en el país se debe a que las divisas son destinadas sobre todo a garantizar la subvención de los carburantes y el pago de la deuda externa, muestra la imperiosa necesidad de recurrir a las fuentes de financiamiento externas para inyectar recursos frescos que permitan a los diferentes sectores de la sociedad sopesar la aguda crisis que atraviesa el país en este momento.

Por ello, calificó de ‘insano’ que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no apruebe los proyectos de créditos internacionales que están bloqueados desde hace meses con un afán de afectar al gobierno de Arce Catacora sin reparar en que es la población en general la que necesita de estos recursos para producir y dinamizar nuevamente la economía, es decir, esos préstamos deben ser aprobados ‘no para salvar a Arce, para salvar a bolivianos’.

“Por primera vez hemos escuchado de boca del mandatario un sinceramiento de dónde están los dólares y nos explicó que están en la subvención a los carburantes y parte en el pago de la deuda externa, pero no es menos cierto que los dólares están en la Asamblea Legislativa y eso es verdad, mil millones de dólares por el concepto de Covid y otros créditos que deberían ser aprobados y que si bien son para infraestructura, esos dineros ingresan en dólares al país que se pagan después en bolivianos a las empresas y genera una tracción económica», apuntó.

Empero, remarcó que si bien el problema de la escasez de combustible es estructural, ese dinero fresco podría haber permitido sortear en algo la crisis que se agudizó desde hace más de un año producto de la falta de la divisa estadounidense; ya que con la revelación de Arce sobre la situación real de la economía nacional en la que aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos son destinados a la subvención de los carburantes, se comprueba que se vive en una irrealidad, porque existe un ‘desangramiento’ en la economía sea con el gobierno que fuere.

En consecuencia, la situación se agrava, porque en el Legislativo tanto el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) como la oposición, en ese afán de ‘quitarle oxígeno’ al gobierno de Arce, hacen lo propio con la economía de las personas, quienes al final resultan las más afectadas por esas decisiones políticas, ya que son los diferentes actores económicos y productivos los que tienen que paralizar sus actividades justamente por la falta de recursos que podrían nuevamente reactivar la economía nacional.

“Estos recursos que podrían ingresar en esta última etapa no son para salvarlo a él, sino para salvar a todas las bolivianas y bolivianos que no sabemos qué hacer para conseguir gasolina y diésel; el presidente Arce no tenía otra, quizás debería haber hecho este sinceramiento antes y decirle al país dónde se está yendo el dinero; pero, además con una pelea interna dentro del MAS muy dura, primero con los bloqueos y ahora con el campo de batalla que se ha vuelto la ALP para no aprobar de los créditos”, resaltó.

Según el experto, el cálculo políticos de las fuerzas con representación parlamentaria es ‘absolutamente insano’, porque quienes tienen que hacer filas en los surtidores por esas determinaciones no son los asambleístas o los funcionarios gubernamentales de Arce, sino es la población que vive el día a día; además, que se pondrá en riesgo la propia seguridad alimentaria del país, debido a que se pone en peligro la cadena productiva, lo que significará un incremento de los productos de la canasta familiar, situación que se tornará insostenible.

Sobre la situación interna del partido oficialista y tras que Evo Morales y Luis Arce indicaron que ya no se consideran ‘hermanos’, uno por los supuestos hechos de corrupción en el gobierno y el otro porque considera que el ala radical pactó con la derecha para el bloqueo su gestión, Ruiz manifestó que ‘Evo no entiende de compañeros y hermanos’. Porque el expresidente puede ‘competir con el sol’ si fuese posible, porque solamente se ve a él en el poder y a nadie más, muestra de ello las acciones que efectuó con sus adeptos contra la gestión, pero que afectaron a toda la población del país.

“Evo Morales en el momento que siente que no tiene el poder empieza a atacar a Arce, se olvida de la oposición y su único objetivo era tumbar a Arce Catacora: por supuesto, eso no es de compañeros ni de hermanos, ahora, en esta pelea que tuvieron, el presidente Arce Catacora gastó el 80 % de su gestión en defenderse, porque en lugar de dedicarse a mejorar la economía, a ver otros aspectos importantes en la política nacional, tenía que ver los ataques de Evo para que entre Andrónico Rodríguez con el pensamiento insano de que le devolvería el poder”, subrayó.

Sobre la convocatoria del presidente a la unidad de la izquierda del país, porque en las elecciones nacionales habrán dos visiones disímiles del país, una para profundizar el modelo de distribución y otra, privatizadora, Ruiz afirmó que ese es el mensaje peligroso para la oposición, que no lee de forma correcta la realidad política del país, porque supone que el MAS ya está derrotado cuando en los hechos no es así, solamente se debe recordar que Luis Arce como candidato tiene 600 mil servidores públicos.

“Que cada funcionario público lleve a solo dos familiares suyos son 1 millón 800 mil votos con los que parte el presidente Arce, lo que pasa es que este contexto no le gusta mucho escuchar a ciertos políticos que dicen que el MAS se acabó. ¡Mentira! El MAS no se acabó, el mensaje que mandó el presidente es sumamente complicado. Si la oposición no entiende que deben dejar la pelea de lado, que deben empezar a acercarse entre ellos a la cabeza de quien esté primero, la oposición tiene grandes posibilidades de ganar en una segunda vuelta”, manifestó.

Empero, si hay una izquierda unificada con tres candidatos al frente como parece consolidarse, el MAS podría volver a ganar en primera vuelta, porque solamente necesitaría poco más del 40% de la votación y una diferencia mayor al 10% sobre el segundo, para erigirse nuevamente como gobierno. “Arce tiene una base ancha de 600 mil funcionarios públicos que es fuerte, en cambio al frente están Tuto, Samuel y Manfred que se disputan los votos de los adversarios del MAS”, expuso.