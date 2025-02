Analista denuncia que plantas de urea y gas están paralizadas; asegura que en 2028 el Estado importará gas natural

Fuente: Unitel

La Planta de Amoniaco Urea (PAU) en Cochabamba y la de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Yacuiba, Tarija, encuentran paralizadas a consecuencia de la falta de mantenimiento y ni siquiera cubren los costos de operaciones, denunció el analista y ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos.

“Basta de construir empresas Estatales que no funcionan. Basta de invertir el dinero de los bolivianos en empresas que no rinden y no generan bienestar. Vamos a dejar el país lleno de fierros y de chatarras que no funcionan”, manifestó el analista y ex ministro de hidrocarburos Ríos.

Aseguró que el mal manejo de las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb), que Bolivia tendrá que importar no solo diésel, sino también gas natural, además que tendrá ‘elefantes blancos’ porque las plantas no podrán operar.

“Estas son las consecuencias que el Estado se vuelva empresario, industrializador y siga invirtiendo en empresas públicas porque terminan con estos problemas”, dijo.

La planta de urea ubicada en Bulo Bulo, en el departamento de Cochabamba, lleva ocho años de operación, pero ha paralizado más de 30 veces, siendo inusual la situación. “No es común y no pasa en ninguna planta de urea que yo conozca alrededor del mundo, incluyendo la planta de Bahía Blanca en Argentina. Lo que pasa es que el Estado empresario puso la planta en un lugar totalmente inadecuado”, sostuvo.

Considera que la planta fue ubicada en un lugar lejos del gas, del mercado y de poder hacer el mantenimiento adecuado y para transportar los productos a los mercados de exportación. “Esa planta ha funcionado en promedio en estos últimos siete a ocho años, alrededor de 30,35% de capacidad, y no puede cubrir ni sus costos operativos; es decir, no puede cubrir los costos de personal, de limpieza y ningún costo”.

El problema se agrava, ya que tampoco se ha pagado la deuda al Bando donde adquirieron el crédito por un monto mayor a mil millones de dólares. “Apenas cubren sus costos operativos, esto es parte de la debacle económico que tenemos en el país, porque si una empresa se presta plata y no paga, el banco que le ha prestado quiebra”, advirtió.

La exportación de la PAU debería alcanzar los 25 a 27 millones de dólares por mes, pero más está paralizada.

En el caso de la planta de gas en Yacuiba, Tarija, que se diseñó para una capacidad de producción de 34 millones de metros cúbicos por día, considera que jamás debió hacerse.

“He dicho en numerosas oportunidades, esa planta no tiene la suficiente materia prima y siempre se ha operado al 30 o 40%, la consecuencia de esto es que en 2025 vamos a comenzar a importar GLP., y ese es el otro problema porque ahora que importamos cerca de 85% del diésel y hay que sumarle 54% de la gasolina este año”, dijo y advirtió, “yo puedo asegurar que en dos años más, esa planta no va a operar más, que no tiene la materia prima”.