La Ministra de la Presidencia cuestionó a la oposición que, en su criterio, solo habla, pero no actúa en favor de la población.

Durante la presentación de varias viviendas, unidades educativas y un proyecto de hospital de segundo nivel en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, el presidente Luis Arce afirmó que su gestión no habla mucho, pero responde con acciones concretas, pese a todas las críticas y acusaciones.

“Uno puede decir muchas cosas, pero nosotros demostramos con hechos. Somos un Gobierno que habla poco y hace mucho; y hace mucho con poca plata”, afirmó el mandatario durante la presentación.

Arce

Arce destacó la “inversión millonaria” que se realizó en el municipio para mejorar las condiciones de vida y el acceso a algunos servicios básicos. Dijo que “eso le molesta a mucha gente”, pero el Gobierno continuará trabajando por el desarrollo del pueblo.

En el acto, el Presidente señaló que ningún otro gobierno anterior trabajó en tantos proyectos sociales como el suyo y dijo que su capacidad humana se ve rebasada para poder participar en cada entrega de obras.

“Tenemos tantas obras que entregar que eso rebasa nuestra capacidad humana de poder entregar personalmente cada una de ellas”, afirmó.

Obras

En ese sentido, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dirigió fuertes declaraciones hacia la oposición, que ataca constantemente la gestión de Arce. En criterio de la autoridad, es con obras donde se demuestra el verdadero “amor por el pueblo”.

“Hay personas que van sembrando odio, diciendo que no queremos a Santa Cruz, pero son ellos los que no quieren a Santa Cruz, porque se llenan la boca hablando, pero no hacen una sola obra”, fustigó.

De acuerdo con Prada, la derecha tradicional tuvo un año de gestión (entre 2019 y 2020) para atender a los bolivianos, pero ahí “mostraron su incapacidad” de trabajar por el desarrollo.

Nuevamente, Arce señaló que los recursos del Gobierno ya no son los mismos de épocas anteriores, pero asegura que esa situación será revertida en los próximos años.

“Nuevamente, de aquí a un par de años, Bolivia va a contar con un sector de hidrocarburos que le genere recursos, que genere divisas”, afirmó.

Durante el acto, las organizaciones y autoridades presentes nombraron a Arce como candidato presidencial, aunque éste todavía no oficializa su candidatura.