Así quedan emparejados los cuartos de final del torneo amistoso

Guabirá (Santa Cruz) y Wilstermann (Cochabamba) son los últimos clasificados luego de ganar sus llaves este domingo. Ambos se unen a los paceños Bolívar y Always Ready, al cruceño Blooming, el potosino Nacional y los vallunos Aurora y U de Vinto.

Ocho equipos permanecen vivos en el torneo amistoso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Con esas clasificaciones quedaron conformadas las cuatro llaves de los cuartos de final.

Cochabamba logró meter en la siguiente instancia a tres de sus cuatro representantes: Aurora, U de Vinto y Wilstermann; en cambio, solo quedó fuera el actual subcampeón nacional San Antonio.

Tanto La Paz como Santa Cruz tienen aún a dos representantes. En el caso paceño siguen el campeón Bolívar y Always Ready; quedaron fuera el benjamín ABB, en la fase preliminar y The Strongest, después.

Los cruceños que continúan son Guabirá y Blooming; en cambio, fueron eliminados Oriente Petrolero y Royal Pari.

A todos ellos se une el único potosino en el certamen, Nacional Potosí, que se quitó de encima a Independiente.

También quedaron al margen Gualberto Villarroel San José de Oruro, el también orureño Totora Real y el tarijeño Tomayapo.

Adiós a dos clásicos “grandes”

Conformadas las llaves de cuartos quedaron desestimados dos clásicos de los “grandes”. No habrá un Bolívar vs. The Strongest y tampoco un Oriente vs. Blooming, que podían darse si todos accedían a semifinales; en cambio, todavía está latente un Aurora vs. Wilstermann, siempre y cuando ambos logren acceder a la final.

El cuadro de desarrollo quedó emparejado de la siguiente manera: Bolívar con Aurora y Nacional Potosí con U de Vinto, en el lado izquierdo; Guabirá con Always Ready y Wilstermann con Blooming, en el derecho.

Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hará conocer en las próximas horas el rol de los partidos que vienen. Los cuartos se jugarán también ida y vuelta. Los cuatro mejores avanzarán a semifinales.

Cuartos de final

Bolívar vs. Aurora

Nacional vs. U de Vinto

Guabirá vs. Always Ready

Wilstermann vs. Blooming

