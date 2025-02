Bolivia enfrenta saldo negativo en financiamiento externo: en dos años pagó $us 2,9 mil millones y recibió $us 1,7 mil millones

En los últimos dos años, Bolivia experimentó un saldo negativo en el flujo de financiamiento externo, con una salida neta de $us 1,2 mil millone

En los últimos dos años, Bolivia experimentó un saldo negativo en el flujo de financiamiento externo, con una salida neta de $us 1,2 mil millones. Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, entre 2023 y 2024 el país registró ingresos por créditos externos de $us 1,7 mil millones, mientras que el pago del servicio de la deuda ascendió a $us 2,9 mil millones, lo que generó una presión significativa sobre las reservas internacionales.

«Desde 2023, se ha producido una mayor salida de dólares, con un egreso de $us 1.218 millones solo por el servicio de la deuda externa. Eso representa un estrangulamiento a la economía popular. Sin embargo, Bolivia ha seguido cumpliendo con sus obligaciones financieras, así como con el pago de diésel y gasolina, que representa entre $us 2,8 mil millones y $us 3 mil millones al año», explicó Montenegro.

El ministro también señaló que la situación se agrava por la falta de aprobación de nuevos créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde continúan estancados desembolsos por $us 1.667 millones.

Montenegro comparó la situación actual con la de años anteriores, señalando que en 2017 el país recibió $us 2.395 millones en desembolsos de créditos, mientras que el servicio de la deuda alcanzó solo $us 580 millones, generando un saldo positivo de $us 1.815 millones.

Este comportamiento se mantuvo hasta 2022, cuando los desembolsos fueron de $us 2.120 millones y el pago de la deuda alcanzó $us 1.810 millones. Sin embargo, en 2023 la situación se revirtió: los desembolsos fueron de $us 1.126 millones, mientras que el servicio de la deuda ascendió a $us 1.491 millones. A noviembre de 2024, los desembolsos alcanzaron solo $us 578 millones, en contraste con los $us 1.434 millones destinados al pago de deuda.

«Desde 2023 hasta 2024, las transferencias netas han pasado a ser negativas. Esto significa que el país ha entregado más dólares de los que ha recibido, generando una salida neta de $us 1.218 millones», detalló Montenegro.

A pesar de las dificultades, el Gobierno insiste en que la economía sigue adelante, aunque enfrenta bloqueos en la Asamblea y conflictos en diversas regiones del país que afectan la actividad productiva.

