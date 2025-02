CAINCO: ¡Digna exponente del exitoso Modelo de Desarrollo Cruceño!

Más de un siglo apostando por Santa Cruz y desde Santa Cruz aportando al desarrollo de Bolivia, es algo digno de destacar. Me refiero a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), que el 7 de febrero de 2025 festejó su 110 Aniversario en una gran celebración, a la que no pude asistir por motivos de salud, lo que me motivó a escribir este artículo, habida cuenta del gran cariño y respeto que le tengo.

Daniel Velasco Oyola, Gerente General de CAINCO, abrió el Acto con un conmovedor relato sobre la Santa Cruz de antaño -una pequeña ciudad, aislada, con una economía de subsistencia, con una infraestructura incipiente y desconectada del país- que pudo cambiar gracias al espíritu emprendedor de 10 visionarios que en 1915 crearon CAINCO no solo para defender los genuinos intereses empresariales, sino, para trabajar por el progreso de la región, con la actitud de pasar del problema a la solución, de la carencia a la creación y de la necesidad a la acción, habiendo jugado un rol vital en la dotación de energía eléctrica, telecomunicaciones, acceso a fuentes de financiamiento, educación superior, promoción comercial y hasta un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Recordó que en la Gran Depresión de los años ´30, CAINCO contribuyó a la estabilización de la economía local, la continuidad de las operaciones empresariales y la protección del empleo. En los ´50, en medio de una gran crisis política y económica, coadyuvó a la promoción de políticas para incentivar la inversión privada y la diversificación productiva. En los ´80, sobrevivió a la hiperinflación, se fortaleció y lideró esfuerzos para modernizar la economía y promover la estabilidad; en la pandemia del 2020 apoyó con el acceso a recursos, información y herramientas para que las empresas se adapten a la nueva normalidad, focalizando siempre sus acciones en el ser humano.

Velasco señaló que en sus 110 años de resiliente vida, CAINCO enfrentó ingratos trances políticos y gobiernos distantes de la actividad privada, pese a lo cual no dejó de proponer leyes, medidas técnicas y proyectos, mostrando los buenos resultados que devendrían si se dejara trabajar a los verdaderos actores del desarrollo, los empresarios.

Concluyó indicando que el desafío a futuro tiene que ver con la transformación del modelo productivo del país, la diversificación, apertura de mercados, tecnología y digitalización; seguir brindando herramientas hacia un ecosistema empresarial innovador, inclusivo y sostenible y, continuar abogando para que las autoridades reconozcan al sector privado como una fuente segura y sostenible de generación de bienestar, cumpliendo así su rol de actor clave en la construcción de una Bolivia más próspera, competitiva y unida.

En la parte culminante del Acto, Jean Pierre Antelo Dabdoub, Presidente de CAINCO, abrió su discurso con una sentencia impactante: “Cuando el mundo se quiebra y la incertidumbre lo cubre todo, celebrar no es frivolidad, es un acto de resistencia”, lo dijo refiriéndose al agobiante entorno, comparable al desalentador escenario que hace 110 años vivieron los 10 visionarios fundadores de CAINCO en una Santa Cruz olvidada, aislada y con profundas carencias.

Reclamó que un cuestionamiento de CAINCO sobre las causas de la crisis, la inflación, el dólar paralelo, la escasez de combustible, la desconfianza en el sistema judicial y la falta de institucionalidad no fue respondido adecuadamente, a lo que sumó la suspensión de las exportaciones, la amenaza de confiscación de mercaderías y el amedrentamiento a la industria, calificándolos como una opresión al empresario, sentado hoy en el “banquillo de los acusados”, siendo que no es responsable de ello.

Advirtió que “Bolivia se ha convertido en un territorio minado para la inversión, no por falta de oportunidades, sino por la ausencia de un pilar fundamental: la seguridad jurídica” y que “lo peor está por venir”, si la inversión disminuye y el país cae en un “círculo vicioso de estancamiento con un modelo que reparte pobreza”.

Antes de concluir, lanzó 6 preguntas a quienes pretenden conducir el país luego de las Elecciones Generales: Déficit fiscal, estabilización y crecimiento; Inversión pública departamental con autonomía de gestión; futuro de las empresas públicas deficitarias; deuda pública, inflación, política monetaria y autonomía del Banco Central de Bolivia; fortalecimiento de la seguridad jurídica y, cohesión social frente a la necesidad de implementar reformas por la vía del consenso y la voluntad política.

Antelo culminó indicando que, CAINCO, hoy, no representa solo a los 10 visionarios que la crearon, sino, “al espíritu emprendedor nacional, que va mucho más allá del sector empresarial y está latente en cada boliviano”. Su invitación a “resistir, trabajar, demandar y soñar”, fue respondida con aplausos.

¡¡¡Felicidades CAINCO, digna exponente del exitoso Modelo de Desarrollo Cruceño que tantas satisfacciones le ha dado y aún dará, no solo a Santa Cruz, sino, a Bolivia toda!!!

Gary Antonio Rodríguez Álvarez



Economista y Magíster en Comercio Internacional