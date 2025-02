Camargo planea realizar campamentos de preparación en Sudamérica y Europa

Fuente: lostiempos.com

Camargo inició este nuevo ciclo olímpico con un histórico tercer lugar en la Maratón CAF de Caracas, un logro que le da buenas perspectivas de poder seguir buscando su meta más grande.

“Estamos viendo de salir a campamentos. Primero haremos uno acá en Bolivia, después buscaremos salir a nivel sudamericano, ya estamos viendo algunas posibilidades. También estamos haciendo lo posible de poder salir a un campamento por Europa”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Camargo explicó que está en etapa de recabar información para tomar las mejores decisiones, en cuanto al presupuesto, el tiempo que estarán en los campamentos, etc.

En cuanto a su preparación en el país, Camargo realizará campamentos de entrenamiento en diferentes ciudades como Cochabamba y Santa Cruz, además de La Paz.

“Siempre trato de aprovechar lo más posible el lugar donde estoy, en Cochabamba aprovecho mucho para hacer ritmos más rápidos, también vamos a ir a Santa Cruz. Estamos planificando salir a campamentos, vamos a estar unas dos semanas en Santa Cruz, tres en Cochabamba, también iremos a lugares a nivel del mar y después seguir haciendo altura, que eso nos favorece para diferentes competencias”, señaló.

La paceña aseguró, además, que busca conformar un grupo con otros fondistas, no sólo nacionales, sino también de otros países de Sudamérica no únicamente para que puedan entrenarse juntos, sino también salir a competir afuera.

“Hemos ido hablando con otros deportistas, con atletas de otros países para poder hacer equipo y llevar un entrenamiento con más confianza, con fondistas que nos puedan ayudar a llegar a los sitios que queremos”, dijo.

Camargo reveló que quisiera hacer un grupo fuerte de atletas sudamericanos para tener una mejor presencia en torneos internacionales, pero además indicó que, si tuvieran un grupo de fondistas trabajando en el país, algunos temas se facilitarían, como el hecho de salir a entrenar en ruta con mayor seguridad.

“Por el valor de kilometraje que nosotros cargamos, salgo a las rutas de Pucarani, Laja, Viacha, Tiahuanacu, entonces tratamos de buscar de salir más de la ciudad, por el tema del riesgo con el transporte porque como no tenemos algo así como una ciclovía, no tenemos un lugar donde poder hacer distancias largas y evitar los accidentes o incluso el ataque de la jauría de los perros, por eso buscamos estar acompañados”, contó.

Los fondistas deben trabajar en distancias largas. Por ejemplo, Camargo carga entre 20 a 30 kilómetros, pero las rutas no son seguras.

“Hay que tener mucho cuidado y no se puede ir sola, aunque muchas veces me toca ir a entrenar sola y tengo que estar encomendándome para que todo salga bien y pueda llegar a salvo a casa después de un entrenamiento. A veces pido a un compañero que me acompañe, mayormente siempre está mi entrenador dándonos la hidratación durante la ruta”, señaló.

Toda esta planificación que proyecta Camargo sólo es posible gracias al apoyo que recibe ahora con la Beca Sueño Bicentenario.

“El tema de la beca es un apoyo fundamental para nosotros para que podamos pensar, en estos campamentos, en nutrición, en tener todo un equipo para poder estar en mejores condiciones y tener mejores resultados. Nos ayuda bastante en poder invertir en nuestra preparación”, aseguró.

Después de la Maratón de la CAF, Camargo tendrá unas semanas de recuperación antes de pensar en otra competencia, pero pasarán algunos meses antes de otra maratón.

Camargo aseguró que sus próximas pruebas serán aquellos en los que buscará clasificarse los Juegos Bolivarianos de fin de año.

“La tarea que tenemos es poder clasificar primero a ese evento. Debemos seguir mejorando las marcas en las distancias cortas, así que ya vamos a volver a las carreras de pista, vamos a volver a correr los 5.000 y los 10.000 para poder estar dentro de los mejores y luego entrar con más confianza entrar a las distancias más largas”, finalizó.