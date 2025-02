Claure desafía al Gobierno y acusa al ministro Montenegro de mentir sobre contactos para la compra de bonos

A través de su cuenta en X, Marcelo Claure desafió al ministro Montenegro a autorizar la publicación de mensajes de WhatsApp que, según él, es una prueba de que sí hubo contacto.

El empresario boliviano Marcelo Claure y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, protagonizan un cruce de declaraciones en redes sociales, luego de que Claure revelara que el Gobierno intentó contactarlo para adquirir bonos y paliar la crisis económica del país, pero que la operación no se concretó porque el presidente Luis Arce nunca se comunicó con él.

A través de su cuenta en X, Claure desafió al ministro Montenegro a autorizar la publicación de mensajes de WhatsApp que, según él, es una prueba de que sí hubo contacto. “Ministro, por respeto a la privacidad y para que toda Bolivia no tenga su teléfono, no he publicado los mensajes de WhatsApp entre usted y mi oficina. ¿Me autoriza a publicarlos para que Bolivia vea que usted es un mentiroso? ¿O nunca le pidió permiso a su jefe @LuchoXBolivia para hablar con nosotros?”, escribió el empresario.

Ante esta acusación, Montenegro negó haber intercambiado mensajes con Claure y aseguró que solo tuvieron una reunión virtual organizada por terceros. “Aclaro públicamente que no tengo el teléfono del señor @marceloclaure ni nunca nos comunicamos por WhatsApp. Tuvimos una reunión virtual propiciada por terceros, sin embargo, el pueblo boliviano debe saber que si él o cualquier persona quiere abrir una aerolínea, no necesita pedirle nada a nadie. Los cielos de Bolivia están abiertos al mundo y todos son bienvenidos”, respondió el ministro.

El conflicto entre Claure y el Gobierno se intensificó luego de que el empresario revelara que el Ejecutivo lo buscó para comprar bonos como una alternativa ante la falta de financiamiento externo. Según Claure, fue el propio Montenegro quien lo contactó “hace seis meses o un año” para preguntarle si estaba dispuesto a adquirir bonos del Gobierno.

“Le pedí que le digan al presidente que me llame. Jamás me llamó», aseguró Claure, añadiendo que incluso le consultaron cuánto dinero estaría dispuesto a invertir en Bolivia.

El empresario sostuvo que, pese a su disposición a considerar la inversión, nunca recibió una llamada de Arce.

