El empresario Marcelo Claure propuso nuevamente este lunes una “súper encuesta” o un diálogo entre los cuatro precandidatos de la oposición para elegir a un candidato único.

Según Claure, cualquiera de las dos opciones es “absolutamente” necesaria “para ganar las elecciones en Bolivia”.

“Hacemos Primarias Digitales, una SÚPER ENCUESTA, o intentamos un diálogo político entre los 4 opositores?” (sic), propuso el empresario boliviano en su cuenta de X.

El 29 de enero, Claure publicó los resultados de una de sus encuestas sobre el interés de realizar elecciones primarias para elegir un único candidato de oposición para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios de agosto.

Las respuestas del estudio develan que “una mayoría significativa” está interesada en elegir solo a uno de los precandidatos presidenciales de oposición.

DOS TERCIOS

“El 65% de los encuestados expresó que está interesado en participar en un ejercicio democrático para seleccionar un candidato único que enfrente al gobierno del MAS. 33% no está interesado en absoluto en este tipo de proceso. Solo 2% de las personas encuestadas no respondió o no sabe qué opina al respecto”, detalló Claure a través de sus redes sociales.

Las elecciones generales están previstas para el 17 de agosto, con una posible segunda vuelta el 19 de octubre.

Los votantes elegirán al presidente y vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores para el período 2025-2030.

Los precandidatos que ya anunciaron su postulación para las elecciones generales son: Rodrigo Paz Pereira, Branko Marinkovic, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Vicente Cuéllar, Amparo Ballivián, Chi Hyung Chu, Jhonny Fernández, Evo Morales, entre otros.