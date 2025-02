Cochabamba: Recuperan la vagoneta que cayó al río con siete personas a bordo

Fuente: Unitel

El vehículo que se embarrancó y cayó al río Espíritu Santo, en el trópico de Cochabamba, fue recuperado por los bomberos. Esta jornada, no solo se logró retirar el vehículo que estaba sumergido en las aguas, sino también el cuerpo de un pequeño de tres años, pero las tareas no cesan, ya que aún no se localizan a otras cuatro personas.

Con dos grúas los bomberos hicieron la extracción del vehículo que terminó volcado de forma lateral, el mismo que será trasladado a dependencias policiales.