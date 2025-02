Cochabamba: Sindicato de transporte anuncia sanciones contra el conductor que terminó a los golpes con sus pasajeros

La denuncia surgió durante el fin de semana, cuando un usuario captó cómo el conductor y su acompañante terminaron agrediendo a dos pasajeros en Cochabamba.







Fuente: Unitel

Este fin de semana, circuló en redes sociales un video donde se observa cómo un conductor y su acompañante en Cochabamba terminaron a los golpes con un par de pasajeros. De acuerdo a la denuncia, el hecho se registró luego de que los usuarios no quisieron aumentar 50 centavos del pasaje.

Tras el hecho, desde la Federación Sindical del Transporte han cuestionado el actuar del chofer de esta línea de transporte la cual sería la 210, por lo que anunciaron que exigirán su sanción.

José Orellana, dirigente del transporte federado, se refirió al hecho

“Desde todo punto de vista es reprochable, no podemos, bajo ninguna circunstancia ni argumento, asumir este tipo de hechos, además con agresiones físicas, ni tampoco agresiones verbales. En ese sentido, nosotros hemos tomado los recaudos necesarios, se ha hablado con la dirigencia de ese sindicato al cual pertenece la línea 210, que conforme el régimen interno que tienen de trabajo ellos, van a tomar acciones para poder poner en su lugar a este conductor”, dijo José Orellana, dirigente del transporte federado.

El dirigente indicó que tal vez hubo un motivo por el cual estas personas acabaron a los golpes, pero como federación a ellos no les corresponde investigar, que su labor es corregir y sancionar al conductor por su actuar.

“No sabemos nosotros cuáles son los extremos que han llevado (a la agresión) pero eso no nos corresponde a nosotros, seguramente como hubo agresión física, seguramente también irá por otro lado, por las autoridades competentes, pero en lo que se refiere a nosotros es de que efectivamente se va a tomar cartas en el asunto y se va a sancionar drásticamente este tipo de hechos que nunca más queremos tener conocimiento de este tipo de cosas”, aclaró.

De acuerdo a la reglamentación que maneja el sindicato de transporte se debe suspender a este conductor por agredir a sus pasajeros.

“El sindicato inmediatamente va a suspenderle a este conductor, porque si no corrige su carácter, no va a poder controlarse uno mismo, realmente estamos perdidos como gremio, no, no, más allá de cualquier situación, más allá de que incluso hay alguna gente que intencionalmente provoca, de ninguna manera puede haber este tipo de acciones”, señaló.