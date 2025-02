Comcipo: “El país con las reservas más importantes de litio en el mundo no tiene una ley de litio”

Los cívicos potosinos cuestionan que no se tenga en cuenta el proyecto de ley gestado desde la institucionalidad potosina, mismo que está ‘durmiendo el sueño de los justos’ en la Asamblea Legislativa

“El país con las reservas más importante de litio en el mundo no tiene una ley de litio”, es el cuestionamiento lanzado por el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, en un escenario de rechazo a los contratos del litio y el proyecto de ley que busca incluir el Gobierno en su agenda de socialización. eju.tv





Pérez cuestionó duramente a las autoridades del oficialismo, ya que la institucionalidad potosina remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de evaporíticos hace dos años y cuatro meses; sin embargo, la propuesta está ‘durmiendo el sueños de los justos’ sin un tratamiento oportuno.

“Hasta el momento, (el proyecto de ley) no ha podido ni tratarse ni socializarse nada. ¿Por qué? Porque el Gobierno no quiere. Pese a que fue consensuado entre Oruro y Potosí, no les da la gana de tratarlo”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con UNITEL Digital.

Según el anuncio que hizo el presidente Luis Arce hace dos años, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas, “la mayor reserva del mundo”, volumen que se registra principalmente en el salar de Uyuni (Potosí), pero que también alcanza al salar de Coipasa (Oruro).

“Lo queremos es que esa ley del litio se apruebe, vamos a ir a las instancias que correspondan para que se dé su tratamiento y que no quede solo en promesa, el proyecto está botado en un rincón, ‘durmiendo el sueño de los justos’ en la Cámara de Diputados”, acotó el dirigente.

Pérez también explicó que el proyecto de ley que busca socializar el Gobierno se consigna un 3% de regalías para Potosí, tomando en cuenta que está alineado con la normativa minera; no obstante, la institucionalidad potosina demanda entre un 10% y 20% relativo, es base a la producción.

Respecto a la propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos, el proyecto de ley establece un marco normativo que tiene en cuenta estos elementos para incentivar tanto la inversión como la capacidad de producción, asegurando que Bolivia esté en una posición competitiva en el mercado global del litio y que los beneficios se distribuyan de manera justa entre sus regiones.

Sin embargo, las instituciones potosinas, no solo Comcipo, rechazan el tratamiento de esta norma, así como también piden la anulación de los contratos debido a que atentan contra los intereses regionales y porque no pasaron por el respectivo marco de consulta previa.

Para industrializar el litio, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó contrato con la empresa rusa Uranium One Group para montar una industria y producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), con una inversión superior a los $us 970 millones.

También rubricó un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC para la implementación de dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, y una inversión de $us 1.030 millones.

