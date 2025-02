Concejal de UCS afirma que Jhonny Fernández ‘quiso entregar’ Santa Cruz a su agresor Evo Morales

Israel Alcócer estima que la información conocida será lapidaria para el alcalde de Santa Cruz a quien también criticó su falta de gestión en la administración de ese municipio.

El concejal electo por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Israel Alcócer, manifestó que el acercamiento del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, con el Movimiento al Socialismo (MAS) es evidente y ‘ya no es secreto’ que el alcalde de esa ciudad y jefe nacional de esa tienda política trabaja muy de cerca con el oficialismo, lo que derivó que su persona y la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, tomen la determinación de alejarse de ese partido.

En su programa dominical en la emisora radial de los cocaleros del trópico de Cochabamba, el exjefe nacional del MAS afirmó que Fernández le ofreció la sigla de su partido para participar en las elecciones nacionales; sin embargo, la condición era que Morales no vaya como candidato a la presidencia; la revelación puso en mala posición al líder de UCS, porque fue duramente criticado por haber intentado gestar una alianza con el considerado enemigo del departamento oriental.

“Ya era un grito a voces que el señor Jhonny Fernández estaba trabajando con el MAS, un partido que hizo mucho daño a Santa Cruz y a Bolivia, nosotros como concejales hemos sido consecuentes y hemos estado trabajando por el bienestar de Santa Cruz y discrepábamos de muchas políticas externas de UCS, por eso el distanciamiento que tenemos con el alcalde Fernández, porque no vamos a permitir que no se defienda a Santa Cruz”, afirmó el legislador local.

Para el concejal, Fernández pretendía entregar Santa Cruz a Evo Morales, por ello se reunió en varias oportunidades con al senador del ala evista Leonardo Loza, quien es cercano al expresidente y funge como su emisario en varias tratativas; por ello, al conocer la cercanía entre el burgomaestre cruceño y el expresidente tomó la determinación de alejarse, ya que ‘quería entregar’ Santa Cruz a quien le hizo tanto daño con sus permanentes ataques a sus ciudadanos y organizaciones.

“Lo que él pretendía es entregar Santa Cruz a una persona que ha hecho mucho daño a Santa Cruz, ese fue uno de los motivos por el cual nos alejamos del alcalde, había reuniones de que no teníamos conocimiento; (…) era más que evidente estaba al lado del MAS, de Evo y de Arce; además, las reuniones que tenía con Loza, que es una persona muy cercana al señor Evo Morales, quien era su emisario ya que no puede salir del Chapare; mis principios no me permiten estar al lado de alguien que ha hecho daño a Santa Cruz”, subrayó.

El concejal ucesista refirió que solamente dos veces al año se reunían con el burgomaestre y que las determinaciones partidarias eran tomadas exclusivamente por el jefe nacional, por ello, rechazó el acercamiento develado por el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y apuntó que e acercó a él solamente por sus intereses personales sin importar -reiteró- el daño que hizo a Santa Cruz, a sus instituciones, a los sectores productivos y a la ciudadanía en general.

Además, reprochó al alcalde cruceño por abocarse más a temas políticos y no ocuparse de temas de fondo que quejan a la ciudad que sufre la falta de obras, que permanentemente está en vilo por la falta de equipamiento; que atraviesa problemas en áreas como la salud, cuyos médicos llevan adelante un paro en la actualidad; o como la educación, ya que a poco de cumplirse un mes de iniciadas las labores escolares aún no existe la alimentación complementaria para lo estudiantes de los diferentes niveles.

“Vemos a una ciudad descuidada, una ciudad que no tiene obras, que no tiene el desayuno escolar que necesitan los niños, vemos muchas unidades educativas que no tienen mantenimiento ni refacciones que tanto precisan y que puedan dar una mayor estabilidad para que puedan estudiar los menores, eso hace que discrepemos totalmente y nos alejemos de una persona que no hace lo que dice”, aseveró, para añadir que manifestó en varias oportunidades su preocupación por la falta de gestión en Santa Cruz.

A ello se suma la información sobre el ofrecimiento de la sigla en boca del propio exjefe de estado, lo que consideró lapidario para el alcalde de la capital oriental. “No vamos a estar con una persona que quiere entregar al masismo la ciudad y el país en la búsqueda de un apetito personal. Ofrecer la sigla de UCS al MAS, a Evo Morales y al presidente Arce, ahí se ve qué tipo de persona es el señor Jhonny Fernández; nosotros, por ética y principios hemo optado por seguir trabajando por la ciudad y defendiéndola”, remarcó.