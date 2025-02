La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) se declaró en emergencia y advirtió con salir a las calles en protesta por la falta de diésel, que provocó que unas 200 instituciones estén afectadas, informó su presidente, Efraín Silva.

El dirigente dijo que el sector se siente “discriminado” por “algunos malos funcionarios” de Gobierno que no atienden sus necesidades, pese a que, en una reunión, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, les garantizó el abastecimiento.

“Vamos peregrinando hace dos, tres semanas, más de 200 cooperativas que estamos afectadas en el tema del diésel; lamentablemente, por unos malos funcionarios sufrimos la discriminación”, denunció en conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que varias cooperativas están dejando de operar, pues no tiene más combustible y el problema se arrastra desde agosto del año pasado.

Explicó que, durante toda esta semana, no recibieron ni un solo camión cisterna con combustible y la situación es insostenible, “las bases no están rebasando, estamos prestos para salir a las calles y esta decisión no es política, es una necesidad”.

Indicó, además, que se acordó que el sector reciba diariamente cuatro cisternas con diésel, pero, en su criterio, el acuerdo no se está cumpliendo, por lo que se declararon en emergencia.

Diésel

Además, Silva alertó que la paralización de las operaciones minera no solo afectará al sector, sino al departamento y al Gobierno, pues reducirá la producción y por ende también las regalías.

“No quiero que se malentienda (la emergencia), por favor, esto no es político, no tiene ningún color político ni nada. Solamente es por necesidad que nuestras cooperativas ya no están en funcionamiento, ya no están trabajando”, puntualizó.

Respecto al diésel ULS que ofreció Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para los sectores productivos y grandes empresas, Silva dijo que también lo requirieron; sin embargo, les dijeron que no existe cantidad suficiente.

“Nos dicen que no hay suficiente (diésel ULS), nosotros estamos prestos a comprar, pero no hay pese al compromiso del Gobierno”, aclaró y dijo que también apuntan a importar su combustible; sin embargo, los trámites son burocráticos y no hay disponibilidad de dólares para pagar.

“La siguiente semana tenemos una reunión de emergencia con nuestros presidentes centrales de las cooperativas. Ahí se va a determinar las opciones. Posiblemente salgamos a las calles”, agregó el dirigente.

No es el único sector que protesta por la falta de diésel. Los gremios productivos y del transporte también reclaman por el desabastecimiento. Las filas en las estaciones de servicio crecen día a día.

El martes, el presidente de YPGB, Armin Dorgathen, reconoció problemas en la distribución de diésel y los atribuyó a los bloqueos de los últimos días en Yacuiba y Yapacaní, lo que retrasó la logística de distribución para el país.

Además, apuntó, nuevamente, a algunas estaciones de servicio de estar “especulando” con el combustible. Garantizó el despacho de mayores volúmenes de diésel para cubrir la demanda.