Copa dice que «tendría que ver el programa» de Reyes Villa para decidir si va como su vice

eju.tv / Video: DTV

La alcaldesa Eva Copa aseguró este martes que primero «tendría que ver el programa» de gobierno que plantea Manfred Reyes Villa para luego decidir si aceptaría una eventual invitación a acompañarlo como su candidata a la Vicepresidencia.

A la consulta de si sería acompañante de fórmula de su homólogo cochabambino, Copa respondió: «No lo sé, yo creo que tendría que ver un plan de programa ahí, pero creo que es muy pronto para decir que sí puedo ser o no la acompañante a la dupla sin tener conocimiento cuál es el objetivo que él tiene», indicó.

La exmilitante del MAS no descartó ningún posible ofrecimiento, aunque reconoció que por temas ideológicos no cree que tendría una buena «conexión» con el líder de Súmate: «Ideológicamente no creo que nos logremos llevar bien porque él es de otra ala y yo soy de la otra y no creo que podamos tener una buena conexión», sostuvo al canal de televisión de DTV.

Pese a las diferencias de «principios», Copa manifestó que «no está nada dicho» y se encuentra en proceso de evaluación de la coyuntura política. Añadió, no obstante, que en estos comicios participará con su organización política Morena.

«Creo que hay que evaluar algunos temas, lo decía en su momento, creo que Manfred Reyes Villa tiene su fuerza política que es Súmate, yo tengo a Morena y con Morena vamos a participar de estas elecciones», detalló la autoridad edil.