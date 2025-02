Dan el último adiós a dos de las víctimas que cayeron al río, mientras que otras dos continúan desaparecidas

Son cinco las personas que perdieron la vida, pero solo se ha podido recuperar tres cuerpos en el río del trópico de Cochabamba, el último fue un bebé de tan solo un año

Dayana Baya







Fuente: Unitel

Este fin de semana les dieron el último adiós a Reynaldo y su pequeño Samuel de tres años, quienes viajaban desde el trópico hasta la ciudad de Cochabamba cuando el vehículo en el que iban junto a otras cinco personas se embarrancó y todos cayeron al río Espíritu Santo, en el sector de Siete Curvas.

Ellos son dos de los tres cuerpos que fueron encontrados tras una intensa búsqueda por parte de rescatistas, mientras que otras dos personas continúan desaparecidas.

[Foto: UNITEL] / Lugar donde se registró el accidente

“Gran dolor tengo por haber perdido dos niños, así también dos adultos de la misma familia. Yo soy el abuelito de los niños; como abuelo solicito un apoyo humanístico de todos los compañeros, las autoridades, más allá del trópico”, dijo el abuelo materno de una de las víctimas.

En este hecho eran siete personas las que iban a bordo del motorizado, pero solo las mujeres lograron salvarse, ya que los dos padres que en un principio lograron salir, tuvieron que volver al agua para buscar a sus hijos, pero lamentablemente todos terminaron siendo arrastrados por la fuerza de la corriente.

El padre de los hermanos que perdieron la vida, los recuerda como excelentes hijos, entregados a su familia y espera que encuentren el cuerpo de su hijo mayor que continúa desaparecido al igual que otro de los niños.

“Yo pido que encuentren a mi nieto y mi hijito, hasta ahorita no aparecen mi hijo Javier Pérez, se encuentran perdido, ojalá que aparezcan, hasta el último que busquen los rescatistas”, dijo totalmente consternado el hombre.

Asimismo, Guísela Isidro, una de las sobrevivientes de este fatal accidente, pide a los rescatistas y autoridades continuar buscando a su hijo de un años y a su cuñado que continúan desaparecidos.

“Pedir a los rescatistas que no se rindan, no me dejen sola. Tengo la esperanza de que va a aparecer mi cuñado y mi hijo, tengo esa esperanza; a la Gobernación, que sigan buscando, que den la orden con los helicópteros”, dijo entre lágrimas Guísela.

El cuerpo del niño de un año que fue encontrado el sábado continúa en la morgue de Villa Tunari, se espera que este lunes sea entregado a su familia para que lo trasladen hasta la ciudad y pueda ser velado.