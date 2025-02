Defensoría del Pueblo evidencia carencia de medicamentos para tratamiento de pacientes con cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer

Fuente: UCOM/DPB

El Alto.- En el Día Mundial contra el Cáncer, la Defensoría del Pueblo realizó un verificativo en hospitales de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, habilitados para la atención a pacientes con cáncer, evidenciando como factor en común la deficiencia en la provisión de medicamentos requeridos para seguir los tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, encabezó el verificativo en el hospital El Alto Sur, en la ciudad de El Alto, donde, tras la verificación escuchó las preocupaciones y demandas de los pacientes con cáncer, que reclamaron principalmente por la dotación de medicamentos.

“Son personas en una situación de alta vulnerabilidad por el tema de salud y reitero, el Estado tiene que cumplir con su propia normativa y, no solo el gobierno central, sino el (gobierno) departamental, al igual que otros departamentos a cargo de hospitales de tercer nivel”, señaló el Defensor Pueblo, al concluir el verificativo en el Hospital EL Alto Sur ubicado en esa urbe.

El verificativo en el área de oncología del Hospital El Alto Sur, devela que, si bien existe una sala de radioterapia y braquiterapia equipadas, no se cuenta con personal especializado para la atención y manejo de los equipos, por lo que esta área se encuentra cerrada, no funciona. En relación a los medicamentos, solo cuentan con 15 de los 49 que se encuentran habilitados por el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

En La Paz, los profesionales defensoriales realizaron el verificativo en las unidades de oncología del Hospital de Clínicas, donde evidenciaron deficiencias en la infraestructura y el funcionamiento de equipos para la atención de pacientes con cáncer; reportaron también que solo cuentan con 15 de los medicamentos habilitados. En el caso del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, de Cochabamba, no cuenta con sala de radioterapia ni braquiterapia, y carecen de seis tipos de medicamentos establecidos en la lista de medicamentos requeridos para pacientes pediátricos con cáncer.

Respecto al verificativo realizado en Santa Cruz, los servidores defensoriales reportaron que el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano “I.O.O.B.”, pese a ser una construcción antigua y con espacios limitados, cuenta con ambiente clínico destinado a quimioterapia, así como radioterapia y braquiterapia; sin embargo, existen siete medicamentos (Enzalutamida, Flutamida, Mitomicina, Temozolomida, Triptorelina, Azparaginasa Pegilada y Bevacizumab) que no cuentan en farmacia debido a que no pueden acceder a la compra debido a que los precios del LINAME se encuentran desactualizados y los precios de los medicamentos en el mercado no coinciden con lo dispuesto en LINAME.

Ante la información resultante de los verificativos, el Defensor del Pueblo, señaló que, si bien existe atención a los pacientes, preocupa que los problemas de provisión de medicamentos oncológicos persistan, pese a la aplicación de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes, dentro del Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer.

“No se puede permitir que los pacientes estén comprando sus propios medicamentos cuando estamos en situación económica muy difícil y es importante que el Estado pueda salvar esta situación rápidamente”, dijo Callisaya, exhortando a las instancias competentes poner mayor atención para resolver esta problemática que afecta al derecho a la salud de la población boliviana..

Finalmente, la autoridad defensorial exhortó a las autoridades en salud a humanizar sus acciones en solidaridad a la delicada situación por la que atraviesan los pacientes con cáncer a tiempo de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer, fecha instituida precisamente para generar espacios de reflexión sobre las diferentes formas de abordar esta problemática y bridar respuestas efectivas que permitan mitigar el sufrimientos de las familias que día a día enfrentan la batalla contra esta enfermedad.