Del Alcazar cuestiona el voto universal y el Defensor pide aplicar ley antirracismo

El Defensor Pedro Callisaya afirma que es “alarmante que algunas opiniones reproduzcan discursos de racismo y discriminación al cuestionar el acceso al voto de los sectores excluidos”.

Edwin Condori https://eju.tv/wp-content/uploads/2025/02/PB2502100702-1.mp4

Fuente: eldeber.com.bo

El exchico reality y presentador de televisión, Mario Del Alcazar, se encuentra envuelto en una polémica por expresar su desacuerdo con el voto universal.

En un programa de redes sociales que conduce junto a otros reconocidos personajes de televisión, Del Alcazar dijo que “la gente que vota debería estar preparada”.

“Es algo serio votar, no podés dejárselo a la ligera a la gente que no está preparada, que no tiene un criterio propio”, afirmó.

Carlos Marquina, otro presentador de dicho programa, agregó: “O por lo menos un cursito previo con un certificadito, pasa el cursito, apto para votar y le dan como una, no sé, algo así, cosa que sepa por quién está votando”.

Luego, Del Alcazar lanzó una propuesta de encuesta: “¿Las personas deberían dar un examen previo para votar?”.

Estas declaraciones generaron una serie de reacciones. Incluso, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se pronunció por la red social X.

“En el Bicentenario de Bolivia, resulta inadmisible que contenidos difundidos en redes sociales menosprecien la importancia del voto universal, un derecho fundamental que ha fortalecido la democracia tanto en Bolivia como en el mundo”, escribió Callisaya.

“Es alarmante que algunas opiniones reproduzcan discursos de racismo y discriminación al cuestionar el acceso al voto de sectores poblacionales antes excluidos, demostrando un profundo desconocimiento de los derechos humanos. La Ley 045, que garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación, debe ser aplicada para combatir este tipo de mensajes”, agregó el Defensor.

El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, también se pronunció, pero con adjetivos y hasta tildó de “burro” al ex chico reality.