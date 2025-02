Denuncian que el Banco de Sangre de El Alto cerró con cadenas por cuatro días

Denuncian que el Banco de Sangre de El Alto fue cerrado con cadenas y candados durante cuatro días –entre el 22 al 25 de febrero- paralizando la capacidad de respuesta ante una emergencia.

La asambleísta departamental Samanta Coronado en contacto con los medios.

Fuente: Brújula Digital

La asambleísta departamental Samanta Coronado denunció que el Banco de Sangre de El Alto fue cerrado con cadenas y candados durante cuatro días –entre el 22 al 25 de febrero- paralizando la capacidad de respuesta ante una emergencia y dejando vulnerable a la ciudadanía. La legisladora enfatizó que este hecho se agrava debido a que, por la falta de un director, algún funcionario no autorizado tomó la decisión de bloquear el acceso a insumos vitales.

“El Banco de Sangre tiene la obligación de estar disponible las 24 horas, si cierran estos ambientes y necesitamos estos insumos, no vamos a poder atender a la población alteña y vamos a tener que referirlos en muchos casos a La Paz. No se puede permitir que este tipo de sucesos acontezcan en este lugar, porque estamos vulnerando el derecho a la salud de la población alteña. No podemos permitir que encierren los insumos, sobre todo una persona que ni siquiera es la directora o director de esta institución”, manifestó la asambleísta.

Ante este exceso, Coronado anunció que tomará las medidas necesarias para que se inicie una investigación y encontrar a la persona responsable del cierre de los ambientes del Banco de Sangre con cadenas y candados. La legisladora departamental subrayó que este acto no sólo fue una grave negligencia que vulnera el acceso a la salud, y que quien haya tomado esta decisión deberá asumir las consecuencias por su acción dolosa.

Asimismo, señaló que se enviará una petición de informe al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Juan Carlos Camacho, para que explique qué acciones esta tomando con relación a este suceso y que responda de una vez a la demanda de designar un director del Banco de Sangre de El Alto que cumpla con los requisitos que exigen las normas. Esta instancia se encuentra con la dirección acéfala desde el pasado 22 de febrero.

“Para que exista un director en este lugar, necesita cumplir con ciertos requisitos, entre estos tiene que ser un profesional que haya demostrado experiencia en hematología o hemoterapia. No puede ser un administrativo”, expresó Coronado.

La asambleísta departamental también remarcó que este hecho fue puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo que “exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales instruyan a las instancias correspondientes, garantizar el funcionamiento del Banco de Sangre El Alto”.

El traspaso del Banco de Sangre de El Alto a la Gobernación de La Paz, en el marco de una Resolución del Ministerio de Salud, se encuentra pendiente desde 2024.

“Mientras el Banco de Sangre de El Alto no sea transferido al Gobierno Departamental, nadie se va a hacer cargo, ni Gamea (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto) ni la Gobernación (…). No puede asignarle presupuesto ni el Gobierno Departamental ni el Gobierno Municipal, porque el Gobierno Municipal indica que ya no le pertenece al municipio y el gobierno departamental como no tiene la transferencia completa, tampoco puede asignarle un presupuesto”, explicó Coronado.

BD/RED