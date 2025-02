Desde el hospital Gemelli, el papa Francisco dijo que continúa su tratamiento “con confianza”

El pontífice de 88 años, que se encuentra bajo atención médica hace 9 días debido a una complicada infección pulmonar, envió un mensaje a los fieles para el tradicional rezo del Ángelus de los domingos.

El Papa Francisco transmitió este domingo un mensaje de esperanza y confianza en su tratamiento médico, ya que se encuentra hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma por noveno día consecutivo.

“Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus de este domingo, que según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días.

El pontífice de 88 años se encuentra bajo atención médica debido a una complicada infección pulmonar, lo que generó preocupación entre los fieles y observadores internacionales. A pesar de su hospitalización, Francisco expresó su optimismo y disposición para seguir adelante con el proceso de recuperación.

También, agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante su internamiento, destacando especialmente las cartas y dibujos de los niños: “En estos días he recibido muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que he recibido de todo el mundo! Les encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.sario como una “ocasión dolorosa y vergonzosa para toda la humanidad”.

Además, reiteró su cercanía con el pueblo ucraniano y extendió su invitación a orar por la paz en otras regiones afectadas por conflictos armados: “Al mismo tiempo que reitero mi cercanía al sufrido pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a orar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

Este mensaje llega en medio de una nueva actualización sobre su estado de salud, en la que el Vaticano informó que Francisco pasó una noche tranquila, tras haber sufrido una crisis respiratoria el sábado. Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el Papa descansó y la situación general fue estable: “La noche pasó con tranquilidad, el Papa descansó”, indicó sin detallar más sobre su nivel de alerta o si ya había desayunado.

El día anterior, los médicos habían informado que el Papa se encontraba en estado crítico tras una crisis respiratoria asmática, como parte de su tratamiento por neumonía y una compleja infección pulmonar. Para asistirle, se le administraron “altos flujos” de oxígeno y transfusiones de sangre debido a un bajo conteo de plaquetas, condición que podría afectar la coagulación sanguínea.

El pronóstico continúa siendo “reservado” dada la edad avanzada y las enfermedades preexistentes de Francisco, que incluyen una afección pulmonar crónica. Los médicos también advirtieron sobre el riesgo de sepsis, una grave infección de la sangre que podría surgir como complicación de la neumonía.

Sin embargo, no se detectó evidencia de sepsis hasta el momento, y se informó que el Papa está respondiendo positivamente a los tratamientos.

Francisco fue ingresado en el hospital el 14 de febrero, tras el agravamiento de una bronquitis que había padecido durante varios días. Su diagnóstico inicial incluyó una infección respiratoria compleja, que luego dio lugar a una neumonía bilateral. Los médicos le recetaron reposo absoluto, además de cortisona, antibióticos y oxígeno suplementario según sea necesario.

A pesar de su delicado estado de salud, el Papa permaneció consciente y el sábado pasó el día en un sillón, aunque con más dolor que en días anteriores. Los médicos continúan evaluando su evolución, mientras la incertidumbre sobre su recuperación sigue presente.