Dinamarca: La paz en Ucrania sería «más peligrosa que la guerra»

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, no dejó sin respuesta la polémica declaración de la jefa del Gobierno danés.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha aseverado este lunes que la paz en Ucrania podría ser «más peligrosa que la guerra», por lo que se pronunció en contra de las recientes promesas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de acabar con el derramamiento de sangre y resolver el conflicto armado entre Kiev y Moscú.

«Entiendo que mucha gente piensa que una solución de paz o un alto el fuego suena como una buena idea, pero corremos el riesgo de que la paz en Ucrania sea en realidad más peligrosa que la guerra que hay ahora», declaró Frederiksen.

En ese sentido, la primera ministra acusó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien este lunes reiteró que busca lograr una solución para una paz duradera en Ucrania, de no querer el final del conflicto. «Tengo que ser honesta y decir que no creo en Putin. No creo que quiera la paz en Ucrania», manifestó Frederiksen.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, no dejó sin respuesta la polémica declaración de la jefa del Gobierno danés. «¿Y la salud es más peligrosa que la enfermedad? Quisiera que Copenhague lo especifique», escribió la vocera en su canal de Telegram.