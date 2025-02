El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas retó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a detener a Evo Morales cuando éste llegue hasta el edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir su postulación a las elecciones generales de este año.

El legislador calificó de “sarnoso” a Del Castillo y dijo que “ni siquiera ha ido al cuartel”.

“Decirle al ministro sarnoso (Eduardo) Del Castillo que estamos listos cuando toque inscribir a nuestro candidato (Evo Morales). Nosotros seremos la punta de lanza. Usted quiere lanzar dardos contra nuestro comandante, quiere asesinar, nosotros vamos a estar en primera línea. Este ministro sarnoso Del Castillo no ha ido ni siquiera al cuartel, no sabe ni lo que es subordinación y constancia, no sabe qué es lealtad”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Eduardo del Castillo

Rojas es parte de la vigilia que cubre a Morales de una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas que lo involucra. Dicho resguardo está liderado por los dirigentes afines al exmandatario en el Trópico de Cochabamba, además de comunarios y simpatizantes de varios departamentos.

La advertencia de Rojas coincide con el anuncio del exmandatario de llegar a La Paz acompañado de “miles” de sus seguidores para inscribir su postulación.

“Si en ese momento el ministro de Gobierno se atreve a tocar un solo dedo, nosotros como legisladores y soldados del proceso de cambio vamos a acompañar como punta de lanza; si quieren hacer algo a nuestro hermano Evo, lo tendrán que hacer primero a nosotros, que vamos a encabezar (la movilización), al igual que nuestras organizaciones sociales del país”, insistió.

Evo Morales

Ante la orden de captura contra el expresidente, Del Castillo dijo que se planifica la operación “milimétricamente” y que se evitará la violencia. Al respecto, Rojas desafió que la aprehensión se ejecute en el Trópico de Cochabamba y dijo que la autoridad “tiene miedo”.

Morales insiste en su candidatura, pese al Auto Constitucional 0083/2024 ECA, que prohíbe la reelección continúa o discontinúa; pese a eso, él y sus seguidores insisten en la posibilidad.