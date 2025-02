Director del Segip: Solo 186 evistas renunciaron de 1.000.000

Evistas aseguraron que ya no se sienten identificados con el MAS-IPSP.

Video: RTP

eju.tv

El director departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, minimizó las recientes renuncias a la militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegurando que, hasta el momento, solo 186 personas han oficializado su salida, lejos del «millón» que supuestamente abandonaría el partido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mojica afirmó que las renuncias responden a intereses personales dentro de la política y que no representan un éxodo masivo. «Son una minoría que sigue a una persona que no está habilitada y no lo estará», enfatizó.

Sobre el posible acompañante de fórmula de Luis Arce para las próximas elecciones, Mojica indicó que se manejan varios nombres, destacando al ministro de Gobierno, a quien consideró una de las mejores opciones.

Por su parte, el presidente regional de la Urbana Arcista, Miguel Delgadillo, desestimó el impacto de las renuncias y afirmó que solo se trata de «llunkus de Evo Morales», asegurando que en Santa Cruz no superan las 20 o 30 personas.