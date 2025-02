Dirigente evista afirma que Morales no tiene tiempo para debatir con el ‘mequetrefe’ de Tuto Quiroga

Reynaldo Ezequiel dice que el expresidente no da la talla para intercambiar criterios y posiciones con el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba.

Boris Bueno Camacho / La Paz

El dirigente evista Reynaldo Ezequiel aseguró que Evo Morales no tiene nada que debatir con Jorge Tuto Quiroga, porque no da la talla para enfrentarse al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, además que tampoco tiene la idoneidad, porque es un ‘camaleón’ que cambió permanentemente de siglas partidarias y de agrupaciones ciudadanas durante las veces que intentó ser presidente del Estado Plurinacional.

La noche del miércoles, Quiroga retó a Morales a un encuentro político frente a frente; además, aseguró que está dispuesto a ir hasta Lauca Eñe para tal efecto; por ello, pidió al también expresidente definir la fecha y el lugar, porque -dijo- no tiene miedo de buscarlo en el lugar que está parapetado para evitar que una orden de aprehensión en su contra por un supuesto delito de trata y tráfico se haga efectiva”.

“Vamos a debatir, dime cuando. Si quieres voy en persona a Radio Kawsachun Coca a debatir contigo. Eres el hombre más nefasto que ha tenido Bolivia. Has destruido la economía, nos has llenado de narcotráfico, nos has anegado en corrupción y tienes una depravada perversión que ha dejado avergonzada a Bolivia. Dime cuándo debatimos, si no te animas a Salir, yo voy allá”, así retó el político opositor al exjefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS)

Sin embargo, Ezequiel rechazó que exista esa posibilidad. “Su boca del señor Tuto Quiroga es más grande que su frente, ¿cómo va a querer debatir con el gallo? si Quiroga es un pollito al lado de Evo Morales, en la política actual, Quiroga es un camaleón, ese señor tiene que vestirse de oveja porque es un zorro; cuántas veces ha tenido que cambiar de sigla de agrupaciones ciudadanas, o de partidos políticos, para postularse ese señor”, cuestionó.

Recordó así el pasado de quien fue vicepresidente del extinto Hugo Banzer Suárez bajo la égida de ADN (Acción Democrática Nacionalista), para luego postular por la agrupación Podemos en alianza con el PDC (Partido Demócrata Cristiano) y, por último, también con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), el 2020, aunque desistió de su candidatura, porque el porcentaje de intención de voto era menor al 3%, lo que ponía en riesgo la personería jurídica del partido rosado.

“El señor Tuto Quiroga saca en 2005 un 28.59% cuando se juntaron todos como estos vendepatrias quieren hacerlo ahora y el 2020 saca 1.55%, un reír este señor Tuto Quiroga. ¿De qué va a ir a hablar con Evo Morales, ¿de los petrocontratos? Evo Morales no tiene tiempo para recibir a este mequetrefe, Tuto Quiroga si sale a los medios tiene que ser para decirle gracias a Evo Morales, porque el 2006 le otorgó la amnistía a este delincuente, porque actualmente debería estar preso”, afirmó el seguidor del líder cocalero.

Asimismo, deslizó que el expresidente Quiroga no saldrá íntegro del bastión de los cocaleros ‘no porque los hermanos del Chapare sean violentos’, sino porque es resistido en todo el país. “Los bolivianos tenemos memoria, estos señores que actualmente quieren volver a la política para postularse para las elecciones son unos delincuentes, son unos vendepatrias, han vendido nuestros recursos y quieren volver ahora para vender el litio boliviano”, subrayó.

Asimismo, minimizó las encuestas que dan el primer lugar a Quiroga y aseguró que, al igual que en 2020, su votación será ínfima, en consecuencia, reiteró que Evo Morales no tiene temas para contrastar con el aliado del bloque opositor, porque su trayectoria fue completamente disímil, ya que mientras en su gobierno de un año regaló los recursos naturales del país, el líder de los cocaleros los recuperó para mejorar la vida de la población boliviana.