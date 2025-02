«El 70% de los ingresos se queda en Bolivia»: YLB defiende contrato con CBC y niega entrega del litio

Según el presidente de YLB, la cantidad exacta de agua que se utilizará solo podrá determinarse en la etapa de diseño final de la planta.

Fuente: El Deber

El presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón, aseguró que el contrato firmado con la empresa china CBC es transparente y responde a los intereses del país. Negó que se esté entregando el litio a inversionistas extranjeros y explicó que el acuerdo permitirá la industrialización del recurso con una participación mayoritaria de Bolivia.

«Nosotros hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos. La socialización estaba prevista después de la aprobación del contrato, pero ante el requerimiento social decidimos adelantarla y vamos a llegar hasta el último rincón de Potosí y del país«, afirmó en entrevista con EL DEBER Radio.

El contrato con CBC fue retirado del debate en la Cámara de Diputados luego de las protestas en Potosí, donde sectores cívicos y políticos han manifestado su rechazo al acuerdo. Alarcón explicó que esta decisión busca ampliar el proceso de socialización y aclarar las dudas de la población.

Bolivia se quedará con el 70% de los ingresos

Uno de los puntos más polémicos del contrato es el esquema de distribución de ingresos y la recuperación de inversión por parte de CBC. Alarcón explicó que Bolivia mantendrá el control de la comercialización del litio y recibirá la mayor parte de las ganancias.

«Del 100% de la facturación del carbonato de litio, el 70% se queda en Bolivia y el 30% va para la empresa CBC. Ese porcentaje incluye la recuperación de la inversión que hará la empresa en la construcción de la planta», detalló.

Según el contrato, la compañía china invertirá aproximadamente 1.030 millones de dólares en infraestructura y tecnología para la explotación del litio. Alarcón comparó este modelo con los contratos petroleros y aseguró que es una práctica habitual en la industria.

«Nosotros tenemos que devolver la inversión con la producción. No es algo nuevo, esto pasa en la industria hidrocarburífera. Una vez la planta entre en funcionamiento y genere ingresos, se amortiza la inversión realizada», sostuvo.

El consumo de agua aún no está definido

Otro aspecto que genera preocupación en Potosí es el impacto ambiental del proyecto, especialmente el uso de agua en la producción de litio. Sin embargo, Alarcón señaló que la cantidad exacta de agua que se utilizará solo podrá determinarse en la etapa de diseño final de la planta.

«No podemos aventurarnos a dar un dato sin estudios técnicos. Esto sucede en cualquier industria, como la petrolera. Primero hay que diseñar la planta, validar los procesos y recién se puede calcular el consumo exacto», explicó.

Indicó que el contrato establece un rango de consumo de entre 50 y 90 metros cúbicos de agua por tonelada de carbonato de litio producida, pero que este dato será optimizado con estudios adicionales.

«Si el cuerpo de agua no es suficiente, no se va a hacer ninguna actividad, no se va a poner un solo ladrillo en el Salar de Uyuni para este proyecto», aseguró.

Las regalías para Potosí

El contrato actual establece un 3% de regalías para Potosí, pero sectores del departamento exigen elevar ese porcentaje al 10%. Alarcón aclaró que cualquier modificación en este aspecto depende de la Asamblea Legislativa.

«Si deciden aumentarlas, el contrato deberá ajustarse a la nueva normativa. YLB está obligado a cumplir con la ley vigente en ese momento», afirmó.

Además, indicó que parte de las utilidades que reciba CBC deberán destinarse a la construcción de una planta de baterías en Bolivia en un plazo de 10 años.

Socialización en Potosí

Ante el rechazo de sectores potosinos, el Gobierno ha decidido suspender la aprobación del contrato en la Asamblea Legislativa hasta completar el proceso de socialización. Alarcón afirmó que el objetivo es llegar a cada comunidad y explicar los alcances del acuerdo.

«Vamos a socializar el contrato hasta el último rincón de Potosí y, claro que sí, de Bolivia también», reiteró.

