El lunes se llevará a cabo la denominada Cumbre por la Democracia, un encuentro que tiene como objetivo “blindar” las elecciones generales de este año mediante compromisos y acciones concretas.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, afirmó que han sido enviadas invitaciones al Órgano Ejecutivo, al Legislativo, a líderes políticos, organizaciones indígenas y al cuerpo diplomático y casi el 100% asistirá al encuentro.

“Tenemos el 90% que ha decidido participar en esta cumbre”, detalló en entrevista con Unitel.

TSE

Sin embargo, Tahuichi precisó que aún no se recibió la confirmación de la participación de algunas altas autoridades, como la del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, ni la del presidente Luis Arce.

“Quiero dejar claro que todavía no tenemos la confirmación del presidente del Estado y tampoco del presidente del Senado, aunque el resto ha confirmado su participación”, recalcó.

El titular del Senado, afín al expresidente Evo Morales, analiza su participación en el encuentro, pues su línea política se encuentra francamente enemistada con el TSE y particularmente contra el vocal Tahuichi, debido a unas declaraciones que realizó sobre la inhabilitación de Morales en las elecciones.

El evismo inclusive inició un proceso legal en contra del representante del Órgano Electoral y éste denunció que, si algo le pasaba, los responsables serán los seguidores de Morales.

Cumbre

Respecto a la presencia de Arce, su asistencia no está confirmada, por el momento. Pero la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, comunicó que el Gobierno participará en la cumbre en representación del Órgano Ejecutivo.

El vocal del TSE subrayó la importancia de que este encuentro no se convierta en una simple reunión informal, sino en una instancia de toma de decisiones que permita adoptar compromisos institucionales concretos para garantizar unas elecciones seguras el próximo 17 de agosto.

“Esta cumbre no es para tomar una tacita de café, no es para darnos unas palmaditas en la espalda, no es para que nos den un espaldarazo o apoyo moral al Órgano Electoral; esto tiene que servir para adoptar compromisos institucionales y que se traduzcan en hechos y acciones”, señaló Tahuichi.