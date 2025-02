El Alto: Evistas convocan a movilizaciones para rechazar el contrato de explotación del litio

Asimismo, observó que el contrato no haya sido socializado en Potosí, donde se debía hacer consultas a los que viven en ese departamento, que recibirá sólo el 3%. Mientras que, cuando se hizo la explotación de recursos hidrocarburíferos, se otorgó el 11% de regalías para la región productora.

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

La concejal evista de la ciudad de El Alto, Fabiola Furuya, llamó a la población a sumarse a las movilizaciones que realizan en Potosí en rechazo al contrato de explotación de litio con una empresa china, mismo fue calificado como “lesivo al Estado”. Observó que el contrato no haya sido socializado y que el departamento potosino sólo vaya a recibir el 3%, cuando se le debería asignar el 11%, como los hidrocarburos.

“La ciudad de El Alto convoca a toda la población alteña, a aquellos vecinos que sienten por la patria y protesten contra este contrato lesivo, porque no podemos permitir esto. La Constitución Política del Estado señala que los recursos naturales deben ser administrados por el Estado y no por empresas transnacionales. Por eso convoco, no a las organizaciones sociales que son prevendales, sino a la población boliviana. Potosí estamos contigo en las movilizacciones”, enfatizó la concejal alteña.

Asimismo, observó que el contrato no haya sido socializado en Potosí, donde se debía hacer consultas a los que viven en ese departamento, que recibirá sólo el 3%. Mientras que, cuando se hizo la explotación de recursos hidrocarburíferos, se otorgó el 11% de regalías para la región productora.

“Ahora que es el único recurso tan importante en Bolivia, sólo quieren dejar el 3%. Nos hemos cansado que Potosí siga dando la cara por el país, debido a que en años anteriores se extrajo la plata y no se le ha devuelto en su momento y ahora una vez más quieren saquear a Potosí”, cuestionó.

Desde la anterior semana, el malestar crece en diferentes sectores de Potosí por la intención del gobierno de Arce Catacora de aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los contratos cuestionados del litio suscritos con dos empresas extranjeras, una rusa y otra china, porque las condiciones, según la denuncias, no son favorables para el país y menos para ese departamento. También cuestionan que no haya habido el proceso previo de socialización con los diferentes sectores económicos, políticos y sociales.

Este martes, en la ciudad de Potosí, las juntas vecinales realizaron una masiva marcha de protesta por las principales vías de la capital potosina en rechazo a los contratos del litio.