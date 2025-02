El canciller uruguayo habló sobre el régimen de Maduro: «Si algo demostró, es que no tiene voluntad de diálogo»

Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores saliente, advirtió que no se trata solo de la falta de democracia, sino que se transformó en un asunto de “seguridad continental”

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou mantiene una visión crítica sobre el régimen de Nicolás Maduro. Desde antes de asumir, el mandatario hablaba de la “dictadura” que hay en Venezuela y endureció su posición después de las elecciones del 28 de julio, en las que fue uno de los primeros presidentes en cuestionar los resultados. Una de las últimas señales en esa dirección que dio fue el bloqueo de las invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la asunción de su sucesor, Yamandú Orsi.

El canciller uruguayo saliente Omar Paganini dijo que no recibió “ningún mensaje” del gobierno de Orsi por esta decisión que tomó y contó por qué su gestión puso tanto énfasis en el seguimiento de los hechos políticos en Venezuela. “Primero, con Venezuela nos ata la Carta Democrática Interamericana, los acuerdos del Mercosur, donde ambos países y todos los participantes nos comprometimos a defender la democracia y a mantenerla tutela entre nosotros para que los regímenes sean democráticos. No es así con otros países que, además, nunca tuvieron democracias”, justificó el ministro de Relaciones Exteriores, entrevistado este lunes en el diario El País.

Eel ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, en una entrevista con EFE en Bruselas tras reunirse con las autoridades europeas sobre el Mercosur (EFE/ Pablo Garrigós Cucarella)

Paganini agregó que el país considera que la democracia es “estratégicamente” importante para la región. “En la medida que uno tiene democracia, tiene reglas legales funcionando, tiene estabilidad y nuestras poblaciones viven mejor y además atrae inversión, nos distingue de otras regiones del mundo y nos permite además conversar con regiones con las que compartimos estos valores, como puede ser Europa”, sostuvo.

El canciller uruguayo expresó que la “inestabilidad política” que hay en Venezuela termina impactando en todo el continente porque no se trata solo de un “problema de democracia” sino de un asunto de “seguridad continental”. Se basa en que “se han expulsado” a ocho millones de personas desde Venezuela al resto de los países de la región.

“Pero sobre todo nos preocupa porque el pueblo venezolano tiene una tradición democrática muy fuerte, y que en su momento nos ayudó cuando Uruguay estaba en dictadura, y muchas veces no se recuerda eso”, expresó el canciller que está cerca de dejar el cargo. La dictadura en Uruguay se extendió desde 1973 hasta 1985.

Yamandú Orsi, Luis Lacalle Pou y Omar Paganini, en la última cumbre del Mercosur en Montevideo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

En el Frente Amplio, la coalición de izquierda que asume el gobierno el próximo sábado, no hay una postura única sobre Venezuela. El presidente electo ha definido a Venezuela como una dictadura, pero algunos de sus jerarcas designados reconocen a Maduro como presidente elegido democráticamente. El futuro ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo, también llegó a preguntar quién es Edmundo González Urrutia, a quien Uruguay reconoció como ganador de las elecciones.

“La verdad que no entiendo cómo Castillo ha dicho eso, creo que no hay nadie que diga eso ya en el mundo, salvo los regímenes iguales a Venezuela, como Cuba o Nicaragua. No sé todavía qué opina el nuevo canciller al respecto. Así que no me animo a adelantar posición sobre qué van a hacer ellos”, sostuvo.

El presidente electo ha señalado que se buscará entablar un diálogo para encontrar una salida en Venezuela, una estrategia que le genera dudas a Paganini. “Me parece que cada gobierno tiene su libertad para hacer esto, pero francamente creo que si algo demostró el régimen es que no tiene voluntad de diálogo de ningún tipo. Y es más, nuestras cartas preguntando por el uruguayo desaparecido, sobre lo que tenemos todo el derecho del mundo a reclamar, no fueron ni siquiera respondidas”, criticó Paganini.

El próximo canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, habla en una conferencia de prensa este 18 de febrero de 2025, en la Torre Ejecutiva en Montevideo (Uruguay). EFE/ Sofía Torres

Quien sucederá a Paganini será Mario Lubetkin. En una entrevista en La Diaria, el ministro designado llamó a “proteger a los ciudadanos uruguayos en Venezuela” y a “facilitar y proteger” a los venezolanos que viven en Uruguay. “Hoy no tenemos instrumentos. Ese es el primer punto de partida. Y si tú me planteas un primer objetivo, es encontrar los caminos para que eso se dé. Y aparte no solamente en Venezuela, sino en toda la zona, por el rol de las oficinas nuestras en Venezuela, que están al mínimo”, sostuvo.

Lubetkin dijo que, si bien las relaciones con Venezuela no se rompieron, tampoco existen de hecho.