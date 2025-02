El economista Jaime Dunn revela que varios frentes políticos le ofrecieron aliarse para las nacionales

El experto no acepta ni rechaza que Manfred Reyes Villa le pidió ser su candidato a vicepresidente

Boris Bueno Camacho / La Paz

Candidato presidencial o vicepresidencial, incluso ministro de Estado, son las ofertas que recibió Jaime Dunn de líderes políticos que participarán en las elecciones de agosto venidero, aunque el economista cruceño que radica en La Paz asegura que no tomó una determinación hasta la fecha, pero mantiene su postura sobre ejercer un cargo público en el que pueda aportar al desarrollo nacional y signifique un cambio real en la forma de manejo del Estado.

Sin embargo, el oriundo de la población de Camiri estimó que varios de los cargos que le ofrecieron son un factor fundamental para la consolidación de las posibles alianzas, en consecuencia, su respuesta amerita una reflexión exhaustiva para que la respuesta no obstaculice estos procesos de búsqueda de la unidad; empero, afirma que la población boliviana no necesita saber quién será el salvador del país, sino cuál será la receta para mejorar las condiciones de vida.

“He tenido invitaciones para vicepresidencia, en algunos casos para presidencia y en algunos casos para temas de ministerios, he tenido ese tipo de ofrecimientos, en todos los casos son temas que hay que evaluar con mucho cuidado, principalmente, más allá del hecho que con algunos hay diferencias muy importantes en cómo creo que se debe manejar la economía; pero, por otro lado, es fundamental no ser un elemento que pueda dificultar y hacer más complejo la búsqueda de una unidad o de un candidato único”, reveló.

Dunn reiteró que, por su experiencia y trayectoria en el ámbito de la economía y finanzas, sostiene comunicación y reuniones con diferentes precandidatos; en ese ínterin, fue invitado para ser ministro si el frente político llega al poder; pero también como postulante a vicepresidente, e incluso como candidato presidencial, ofertas que aún no las ha aceptado porque aún no tiene decidido desde que ámbito aportará al país.

“En el ámbito profesional y académico he tenido conversación permanente y reuniones de muchas horas con quienes ahora son precandidatos no solo de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, en estas hablamos de temas que tienen que ver con mi ámbito profesional, temas financieros y económicos, propuestas económicas que puedan ayudar al país; lo que sí puedo decir es que tengo reuniones con la mayoría de los candidatos”, confirmó.

En las pasadas horas, los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea y Jairo Guiteras, publicaron en sus redes sociales que Dunn rechazó ir como candidato a vicepresidente y líder de Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB- Súmate), Manfred Reyes Villa, acción que fue aplaudida por los legisladores, porque reafirma que es ‘un hombre de principios claros’, en alusión a la cercanía que se le endosa al alcalde de Cochabamba con el Movimiento al Socialismo (MAS).

El economista no desmiente el hecho, pero tampoco lo confirma y prefiere mantener en reserva si hubo la propuesta de Reyes Villa. ‘No puedo revelar detalles de una conversación privada’, señaló para luego sostener que, ‘me veo ejerciendo un cargo que logre cambios en el país, aseveración que muestra su interés por contribuir al desarrollo nacional desde un puesto de relevancia política; no obstante, enfatizó que cualquier decisión que tome estará basada en su compromiso con el país y no en función a intereses partidarios.

“Por tratarse de conversaciones que se llevan de manera informal, por el respeto a la confidencialidad de las partes involucradas, no puede revelar detalles de una conversación privada, la confidencialidad es un principio fundamental en el diálogo basado en la confianza, quiero mantener ese aspecto y por respeto mutuo a la integralidad de la información, no puedo revelar ningún tipo de resultados o temas específicos que trato con los precandidatos”, apuntó.