El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flores, denunció este martes que tiene datos de que hay empresas que no tienen nada que ver con el rubro soyero, pero se dedican a exportar soya, por lo que convocará al sector para hablar sobre el extremo.

Asimismo, dijo que se emitirán los certificados para habilitar la exportación cuando se garantice el abastecimiento en el mercado interno y el precio justo de subproductos y el aceite.

Flores aclaró que, antes de emitir el Certificado de Abastecimiento Interno, para habilitar las exportaciones, se debe entregar un certificado de avance de consumo interno; y están en ese proceso. Anunció que convocará a los soyeros para aclarar estos temas.

“Todos los años antes de emitir los certificados se hace el certificado de avance de consumo interno, es definitivo para que los exportadores puedan sacar la soya; no tenemos problema que exporten el grano los productores, pero hay datos que lo hacen otras empresas que no tienen que ver en el rubro que se han dedicado a exportar grano de soya; hay que hablar con ellos, que lo hagan los productores no otras empresas”, dijo a los periodistas.

Además, aseguró que la siembra de granos en esta gestión superó a la del año pasado, por lo que existe “buena producción”; pero primero se debe garantizar el abastecimiento interno.

Se refirió, además, al precio del aceite y de subproductos de la soya, principalmente para alimentar al ganado, y aseguró que, si los productores garantizan que éstos tendrán precios justos, el Gobierno “no tiene ningún problema en autorizar la exportación”.

“Tenemos que tener compromiso de que van a garantizar el consumo interno de los derivados de la soya tanto para animales como para el aceite; que nos garanticen que se va cuidar el bolsillo del pueblo, que el aceite va a bajar, no hay problema; hay volúmenes que han superado. No podemos solamente exportar por exportar sin garantizar el consumo interno”.

El lunes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el Gobierno no entrega los certificados de abastecimiento para permitir las exportaciones del grano, lo que genera incertidumbre en el sector.