El grupo terrorista Hamas admitió un «posible error» en el envío de los restos de Shiri Bibas y dijo que investigará qué sucedió

Tras recibir los reclamos de Israel a través de los mediadores, pidió la devolución del cuerpo de la mujer gazatí que envió en lugar de la madre de los niños Ariel y Kfir, también asesinados en cautiverio

El grupo terrorista Hamas aseguró que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debería haber sido entregado a Israel el jueves, pudieron mezclarse con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza por el que murió, justificando así que el instituto forense israelí no haya podido identificar su cadáver.

“Señalamos la posibilidad de un error o solapamiento en los cadáveres, que puede deberse a que la ocupación (israelí) atacó y bombardeó el lugar donde se encontraba la familia con otros palestinos”, recogió un comunicado de Hamas.

El grupo aseguró haber recibido los reclamos de Israel de mano de los mediadores, los cuales examinará con “total seriedad” para anunciar posteriormente los resultados de su revisión de lo ocurrido.

“Informaremos a los hermanos mediadores de los resultados del examen y la investigación por nuestra parte, y al mismo tiempo pedimos la devolución del cuerpo que la ocupación afirma que pertenece a una mujer palestina que murió durante el bombardeo sionista”, añadió.

El grupo terrorista Hamas entregó los cuerpos este jueves pero no estaban los restos de Shiri Bibas (REUTERS/Ramadan Abed)

El grupo islamista había indicado el 29 de noviembre de 2023 que Shiri Silberman y sus hijos Ariel y Kfir Bibas (de cuatro años y nueve meses en ese momento), de ascendencia argentina y peruana, habían muerto en un bombardeo israelí previo a la tregua que en esos momentos se desarrollaba en Gaza y que terminó dos días después.

El Ejército israelí, citando al informe del instituto forense (que sí pudo identificar los cuerpos de Ariel y Kfir), dijo que los niños habían sido “brutalmente asesinados” durante su cautiverio.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este viernes lo sucedido y aseguró que el cuerpo de Shiri había sido intercambiado por el de una mujer gazatí.

Calificó esta acción como una “violación cruel y malvada” del acuerdo de alto el fuego en Gaza y reiteró su compromiso de recuperar a todos los rehenes.

“El Estado de Israel inclina la cabeza en memoria de dos niños pequeños, bebés inocentes, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, y de Oded Lifshitz, uno de los fundadores del kibutz Nir Oz. Los tres fueron asesinados con una crueldad indescriptible mientras estaban cautivos de Hamas en las primeras semanas de la guerra”, declaró Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Reuters/Evelyn Hockstein)

El primer ministro israelí denunció la brutalidad del grupo terrorista y su engaño en el proceso de entrega de cuerpos.

“La brutalidad de los monstruos de Hamas no conoce límites. No solo secuestraron al padre, Yarden Bibas, a la joven madre, Shiri, y a sus dos pequeños hijos de una manera cínica e inimaginable, sino que además no devolvieron a Shiri junto a sus niños, sus pequeños ángeles, y en su lugar entregaron el cuerpo de una mujer gazatí”, afirmó.

El informe del Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel reveló que, aunque dos de los cuerpos entregados por Hamas correspondían a Ariel y Kfir Bibas, secuestrados con 4 años y 9 meses, el tercer cuerpo no pertenecía a su madre, Shiri Bibas, ni a ningún otro rehén israelí.

“Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”, confirmó el Ejército israelí en un comunicado.