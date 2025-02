El grupo terrorista Hamas está diezmado, pero igual se prepara para retomar la guerra con Israel en Gaza

La milicia ya comenzó a reclutar nuevos militantes y a desplegarse en el enclave palestino mientras, en Qatar, los negociadores intentan sostener la tregua

El grupo terrorista Hamas está reorganizando sus fuerzas en Gaza en previsión de un posible reinicio de los combates con Israel, a pesar de las pérdidas sufridas durante la guerra de los últimos 15 meses. Según un reporte del The Wall Street Journal, el grupo ha comenzado a reparar su infraestructura militar.

Funcionarios árabes citados por el medio señalaron que el brazo armado de Hamas ha asignado líderes para supervisar la reorganización de sus fuerzas en distintas zonas de Gaza. También ha intensificado el entrenamiento de nuevos reclutas, muchos de ellos sin experiencia en combate, a quienes ha distribuido manuales sobre tácticas de guerra de guerrillas.

Además, Hamas ha iniciado la reparación de su red de túneles subterráneos, utilizada para el movimiento de combatientes y el almacenamiento de armamento. Sus militantes han reutilizado municiones sin detonar para fabricar explosivos y han realizado inspecciones en busca de espionaje israelí. También han establecido unidades encargadas de vigilar la Franja para detectar espías y posibles infiltraciones de las fuerzas israelíes.

Hamas utiliza municiones sin detonar para crear nuevos explosivos y reforzar sus capacidades armamentísticas (REUTERS/ARCHIVO)

Israel reconoce que Hamas ha reclutado a miles de nuevos militantes, pero asegura que la guerra ha debilitado considerablemente su capacidad operativa. “Hemos destruido a Hamas como organización militar”, afirmó Israel Ziv, general israelí retirado citado por The Wall Street Journal. Las fuerzas israelíes han eliminado a altos mandos del grupo, destruido su capacidad de lanzamiento de cohetes y afectado gravemente su infraestructura subterránea.

Mientras Hamas reestructura sus fuerzas, las negociaciones para extender la tregua continúan con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Catar. Israel ha exigido el desarme del grupo y su salida del poder en Gaza como condiciones para un alto el fuego definitivo, algo que Hamas ha rechazado hasta el momento.

Los terroristas de Hamas organizan desfiles armados y actos públicos para reforzar su presencia en Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

Según The Wall Street Journal, Washington busca una segunda fase de la tregua que conduzca a negociaciones para el fin de la guerra, pero considera que el proceso requiere más tiempo. Qatar y Egipto, que han facilitado acuerdos anteriores, intentan mantener la tregua mientras las partes buscan puntos de consenso.

Divisiones internas sobre el futuro de Hamas

Hamas enfrenta tensiones internas respecto a su futuro en Gaza. Algunos líderes reconocen que el grupo deberá renunciar al control formal del enclave si pretende recibir ayuda internacional para la reconstrucción, pero facciones más radicales insisten en mantener su brazo armado y su influencia política.

Propagandistas de Hamas registran actos públicos con combatientes armados para difundir imágenes en redes sociales (REUTERS/ARCHIVO)

Funcionarios de inteligencia árabes citados por The Wall Street Journal señalaron que el liderazgo en Doha ha considerado distanciarse de la facción en Gaza, que encabezó los ataques del 7 de octubre de 2023. En una reciente entrevista con The New York Times, Mousa Abu Marzouk, alto funcionario de Hamas en Doha, sugirió que el grupo no habría apoyado los ataques si hubiera previsto el nivel de destrucción en Gaza. Sin embargo, un portavoz de Hamas en la Franja emitió poco después un comunicado reafirmando el compromiso del grupo con la lucha armada.

Durante la tregua, Hamas ha intentado reforzar su imagen con actos públicos en Gaza. Militantes armados han desfilado con chalecos antibalas y fusiles de asalto, incluyendo armamento de fabricación israelí y estadounidense. En eventos organizados por el grupo, se han instalado pancartas con mensajes antiisraelíes, y los combatientes han portado identificaciones similares a las usadas en conferencias formales. Equipos de prensa de Hamas han grabado estos actos y los han difundido en redes sociales.

En el ámbito civil, Hamas sigue controlando la distribución de ayuda humanitaria, lo que ha llevado a Israel a acusarlo de redirigir recursos para fortalecer su apoyo político y reclutar combatientes. Además, su Ministerio de Vivienda ha comenzado a evaluar los daños causados por el conflicto, mientras que su policía ha supervisado la llegada de suministros. También ha llamado a estudiantes y profesores a regresar a las escuelas, aunque muchas siguen siendo refugios para desplazados.

Las tensiones internas en Hamas revelan posturas divididas sobre el control político y armado en Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

A pesar de la tregua, Israel ha reiterado que no permitirá que Hamas siga operando en Gaza. Amir Avivi, ex comandante militar israelí, declaró a The Wall Street Journal que el gobierno y el ejército están alineados en la necesidad de eliminar al grupo y desarmar la Franja.

Hasta ahora, Hamas no ha dado señales de aceptar las condiciones israelíes, lo que ha elevado las probabilidades de que los combates se reanuden. Funcionarios de inteligencia consideran que el riesgo de un nuevo enfrentamiento es “muy, muy alto.”

Las negociaciones en curso definirán el rumbo del conflicto. Si Hamas sigue rearmándose y no se alcanza un acuerdo, la tregua podría ser solo una pausa antes de una nueva ofensiva en Gaza.