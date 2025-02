El motivo por el que Donald Trump podría expulsar al príncipe Harry de EEUU

Los duques de Sussex se mudaron a California cuando abandonaron sus roles como miembros activos de la familia real británica en enero de 2020

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llevan viviendo en California desde 2020, año en el que decidieron dejar atrás sus obligaciones reales y trasladarse a Estados Unidos para empezar a construir una vida alejados de Reino Unido. La pareja se instaló en Montecito, una exclusiva zona de Santa Bárbara, donde disfrutan de una mansión de lujo rodeada de naturaleza y privacidad.

Lejos del protocolo británico, se han enfocado en proyectos personales y filantrópicos. Sin embargo, a pesar de su intento por llevar una vida tranquila, siguen siendo el centro de la atención mediática, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Ahora, el estatus migratorio de Harry ha generado un nuevo revuelo. Y es que el hijo del rey Carlos III de Inglaterra podría empezar a tener serios problemas con su visado.

En su autobiografía Spare, publicada en 2023, Harry confesó haber consumido cocaína y haber experimentado con otras sustancias, y ahora un grupo conservador llamado Heritage Foundation (Fundación Heritage) quiere que se revisen sus papeles de inmigración. Según la acusación de la Fundación, el duque de Sussex pudo haber ocultado información al solicitar su visado, lo que podría traerle problemas.

La Fundación Heritage pretende que se hagan públicos los registros del visado del duque para determinar si hubo irregularidades en su proceso de solicitud. Según las leyes estadounidenses, cualquier violación relacionada con sustancias controladas puede afectar la elegibilidad para obtener un visado.

Mientras todo esto está todavía en el aire, Donald Trump ha decidido no meterse en el asunto, aunque eso no le ha impedido soltar un par de comentarios públicamente. En una entrevista con New York Post recogida por Diez Minutos, el presidente dejó claro que no piensa revocar el visado de Harry, aclarando que “no quiero hacer eso”, refiriéndose a la posibilidad de revocar el visado del duque de Sussex. Sin embargo, no hizo lo mismo con Meghan Markle: “Harry ya tiene suficientes problemas con su esposa”, dijo sin tapujos, calificándola además de “terrible”.

No es la primera vez que Donald Trump y Meghan Markle cruzan palabras indirectamente. El mandatario ha dejado claro en varias ocasiones que no es precisamente fan número uno de la actriz, mientras que ella ya había lanzado críticas públicamente hacia Trump antes de pertenecer a la familia real.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado públicamente sobre si las declaraciones del príncipe en su autobiografía podrían tener consecuencias legales, pero las dudas en el entorno mediático siguen creciendo. A su vez, la Heritage Foundation sigue presionando y argumenta que el público tiene derecho a conocer los detalles de su estatus en el país.

Este conflicto no solo puede traerle dolores de cabeza a Harry, sino que también podría afectar a la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Por ahora, la Heritage Foundation sigue presionando para que todo salga a la luz. Mientras tanto, el duque de Sussex y Meghan siguen bajo lupa de la opinión pública.