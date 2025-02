El papa Francisco dijo que la guerra en Ucrania es un “acontecimiento vergonzoso para toda la humanidad”

El papa Francisco, actualmente hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral, emitió un mensaje de gran alcance este domingo, en el que calificó la guerra en Ucrania como un “acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad”.

Este mensaje, originalmente previsto para el rezo del ángelus, fue difundido por el Vaticano en un contexto en el que el pontífice no pudo celebrarlo debido a su necesidad de descanso y tratamiento médico.

El papa recordó que el lunes se cumplirá el tercer aniversario del inicio de la invasión rusa a Ucrania, un conflicto que sigue causando dolor en la región y que, según Francisco, afecta de manera profunda a la humanidad.

“Mañana se cumple el tercer aniversario de la guerra a gran escala contra Ucrania: ¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad!”, expresó el pontífice. En su mensaje, el papa reiteró su cercanía con el pueblo ucraniano, que ha sufrido durante más de dos años los devastadores efectos del conflicto.

A pesar de su condición médica, Francisco no dejó de manifestar su solidaridad con otros pueblos afectados por la violencia. En su mensaje, pidió oraciones por las víctimas de todos los conflictos armados y recordó a los países que siguen enfrentando graves crisis bélicas. “Los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”, añadió.

El mensaje del papa, difundido en formato escrito, se ofreció en lugar de la tradicional oración del ángelus, como ocurrió el domingo pasado, para que el pontífice pudiera descansar debido a su estado de salud. Esta decisión fue tomada para garantizar su recuperación y cumplir con los tratamientos necesarios mientras permanece en el hospital.

En su comunicado, el papa Francisco también informó sobre su estado de salud, asegurando que “continúa con confianza” su tratamiento en el hospital, destacando la importancia del descanso como parte de su proceso de recuperación. “El descanso también forma parte de la terapia”, subrayó el pontífice.

Agradecido por el apoyo recibido, Francisco expresó su profunda gratitud hacia los médicos y el personal sanitario del hospital Gemelli. “Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, afirmó.

El papa, quien fue ingresado en el hospital el 14 de febrero tras sufrir una neumonía bilateral, pasó una noche tranquila y descansó, tras haber enfrentado una crisis respiratoria este sábado, lo que requirió la administración de oxígeno y transfusiones de sangre debido a una anemia. Sin embargo, su estado sigue siendo estable, según informaron las autoridades vaticanas.

En el mensaje, el pontífice también destacó el impacto que han tenido en él los numerosos mensajes de apoyo y oraciones que ha recibido desde todo el mundo, especialmente las cartas y dibujos de niños. “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!”, expresó.

Por su parte, el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina, celebrará esta tarde en la basílica de San Juan de Letrán una misa especial en la que se pedirá por la salud del papa Francisco. En la misa, se orará para que el Señor lo sostenga “con su gracia” y le brinde la fuerza necesaria para superar esta prueba.