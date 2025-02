El paso de Montes reconfigura el tablero político en Tarija

Advierten que la situación económica será complicada para las nuevas autoridades

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y con un plazo fijo para cerrar alianzas políticas, avizoran mayor protagonismo para Mario Cossío, Adrián Oliva y Johnny Torres

Aún no han llegado las elecciones presidenciales en Bolivia, pero el escenario político departamental empieza a configurarse y tomar forma, mostrando algunos perfiles para la Gobernación y los municipios. En el caso de Tarija, se avizoraba una dura competencia, pues ya se anunció el retorno de Mario Cossío, de Adrián Oliva, la posible repostulación de Johnny Torres y también se esperaba la de Oscar Montes. Sin embargo, este último, adelantó que no postulará a ningún cargo en las siguientes elecciones departamentales y le dedicará más tiempo a su familia. ¿Se despide Montes de la vida política?, no cerró la puerta del todo, pues dijo estar dispuesto a responder si lo requieren desde el Gobierno.

Sin duda que la ausencia de Montes en el escenario político local, dejará mayor margen para aquellos líderes políticos que se mantienen vigentes, mismos que jugarán un rol fundamental al momento de sellar alianzas con los precandidatos presidenciales, que justamente ya han empezado a visitar diferentes regiones del país en busca de aliados.

¿El retiro de Montes?

A días de cumplir 65 años, el Gobernador anunció que dejará la función pública para dedicarse a su familia.

Montes, que inició su carrera política como dirigente del Comité Cívico de Tarija, al que le dedicó seis años, llegó a su primer cargo ejecutivo en la función pública en el año 2000 cuando ganó las elecciones y se instaló por tres gestiones consecutivas en la Alcaldía de Tarija, hasta el año 2014.

Para la gestión 2015, cuando todos esperaban que dé el salto a la Gobernación, tras el fiasco del interinato de Lino Condori, decidió mantenerse al margen, pues se advertía que los procesos judiciales que tenía en su contra podían llevarle por el mismo camino de Cossío, que terminó en el exilio siendo gobernador.

El 2021 volvió triunfante a la Gobernación de Tarija, y faltando un año para terminar su mandato constitucional, la autoridad en una entrevista con el medio de comunicación El Guadalupano confirmó que el 2026 cerrará su ciclo en la política. Aunque dejó abierta la puerta “si le llaman del Gobierno”, sin descartar ocupar una cartera ministerial.

Montes señaló que en adelante quiere dedicarle tiempo a su familia, hijos y nietos, “prefiero dedicarme a lo mío, ya he trabajado muchos años en el sector público”, afirmó.

Ante los rumores de una posible candidatura como senador, Montes descartó esta posibilidad, indicando que sus cargos siempre han sido activos y no se ve sentado escuchando debates y discursos de largas horas.

“El pueblo de Tarija fue muy generoso conmigo, me hizo dirigente cívico, alcalde, gobernador, tampoco vamos a abusar del pueblo”, señaló.

Cossío, Oliva y Torres en carrera

Tras el anuncio de Montes, y ante los escasos liderazgos opositores al MAS, quedan en carrera los exgobernadores Cossío y Oliva, que han dejado ver que su intención es ir por la Gobernación de Tarija. Mientras que Torres se maneja con cautela sin revelar su próxima jugada, aunque las posibilidades están a que repostule a la Alcaldía de Tarija.

En una carrera a contrarreloj para las elecciones presidenciales, ni Cossío ni Oliva han oficializado ninguna candidatura. Sin embargo, Torres, que funge como jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), confirmó que ha tenido reuniones con varios líderes políticos nacionales.

Con la fecha límite del 18 de abril para fijar las alianzas políticas, Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga, Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic, Chi Hyun Chung, Rodrigo Paz, entre otros candidatos, aguardan establecer sociedades con los liderazgos departamentales en Tarija.

Mancilla: Me parece bien que Montes se retire

El concejal municipal por Cercado, Ervin Mancilla, en otrora defensor acérrimo del MAS en Tarija, sobre el anuncio realizado por el gobernador Oscar Montes, señaló: “me parece muy bien que se retire de la política”.

Mancilla le recordó a Montes los errores políticos que ha tenido en su trayectoria, entre ellos, el haber puesto a Rodrigo Paz en la Alcaldía de Tarija para que ejecute obras millonarias, como el puente 4 de Julio y el Mástil; además de haber puesto a su esposa Ruth Ponce como concejal.

Asimismo, hizo énfasis, qué él ha sido el artífice de enviar a Víctor Hugo Zamora a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que luego se convierta en ministro de Jeanine Añez. Y que ahora se encuentra en la clandestinidad.

Tarija y el difícil escenario económico

Para el analista económico, Fernando Romero, existe un escenario de incertidumbre para las siguientes autoridades, tanto nacionales como departamentales.

Mencionó que lo que suceda en las elecciones generales del 17 de agosto de este año, determinará el horizonte de las elecciones subnacionales, de gobernadores y alcaldes.

“Hay que esperar hasta abril para ver quiénes estarán habilitados para las nacionales y en función a eso se verá quién asuma la presidencia, sea el oficialismo o la oposición, pero la coyuntura económica nacional y subnacional va a tener un escenario más complejo que este año”, advirtió.

El analista enfatizó que las demandas de las regiones aumentarán, pero el presupuesto seguirá contrayéndose, esto debido a la caída de la exportación de las materias primas, de calificación negativa a nivel internacional que limita la llegada de créditos e inversiones, además de la inestabilidad económica, política y social.

“Depende de quién asuma el Gobierno, va a cambiar el escenario. Si gana el socialismo, entonces ahí va a haber más fuerza para que se presenten candidatos del MAS en las subnacionales, si es que gana un partido de oposición, es probable que exista un reajuste fiscal importante, lo que daría otra coyuntura política, pero el problema económico va a continuar para quién entre”, refirió.

Romero señaló que este 2025, el país ha iniciado con la inflación más alta de los últimos 33 años, con el 1,95%, además de tener una calificación negativa de Fitch Ratings. Luego salió a la luz un informe sobre la iliquidez de las finanzas públicas en el país, con riesgos de default y crisis en la balanza de pagos.