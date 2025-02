En Madagascar, el malestar de los médicos ante las condenas a castración para violadores de niños

Ya se dictaron en Madagascar dos primeras condenas a castración quirúrgica, una pena introducida en el Código Penal en febrero de 2024 para los violadores de niños menores de 10 años. El 27 de enero, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Francia, Chile y España expresaron reservas sobre la conformidad de la ley con los derechos humanos. En Madagascar, en la intimidad de los consultorios médicos, está creando una discreta agitación, mientras que algunos profesionales de la salud se oponen a este tipo de operaciones.

Con la corresponsal de RFI en Antananarivo, Pauline Le Troquier

Ni la Academia de Medicina ni el Colegio Nacional de Médicos tienen una posición oficial sobre la pena a castración quirúrgica para los violadores de niños menores de 10 años. Sin embargo, el malestar es unánime entre los profesionales. De acuerdo con nuestra información, una parte importante de las personas convocadas a realizar estas castraciones quirúrgicas se niegan a hacerlo.

«Los médicos no tenemos que ocupar el lugar del verdugo», nos dice un cirujano que ejerce en la capital Antananarivo y prefirió callar su nombre. «Siempre me opondré a la castración cuando no se lleve a cabo con fines médicos. He hecho un juramento para preservar la vida del paciente. Ya he tenido que tratar a bandidos que habían robado bancos y tal vez incluso matado a personas. Para los violadores, es lo mismo. Debo tratarlos, no imponerles una sentencia. Sin embargo, la castración quirúrgica es irreversible, mata silenciosamente», prosigue.