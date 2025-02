Argentina: En medio del revuelo por $LIBRA, el equipo económico defendió a Milei y busca retomar la iniciativa con el FMI y el ajuste

Economía presentará este lunes el resultado fiscal de enero. La semana próxima Caputo y Bausili viajarán al G20 en Sudáfrica. Expectativa por otra reunión con el Fondo Monetario

Milei y el equipo económico en una reunión en la Quinta de Olivos tras el dato de inflación de enero

Los funcionarios del equipo económico reaccionaron a la polémica por la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei y que fue señalada luego como una posible estafa, con una defensa cerrada de la gestión económica del gobierno libertario. Por lo pronto, el Ministerio de Economía buscará retomar la iniciativa con los datos fiscales que mostrará este lunes y, la semana próxima, un nuevo capítulo en la negociación con el FMI.

El ministro de Economía Luis Caputo durante el fin de semana replicó los posteos de Milei con sus explicaciones sobre los señalamientos por haber publicitado una criptomoneda cuya cotización escaló rápidamente tras su lanzamiento pero se desplomó en minutos, lo que dejó ganancias estimadas en más de 80 millones de dólares para un puñado de inversores y miles de otros con pérdidas casi totales.

“El presidente Milei es lo mejor que le pasó al país en 100 años”, lo defendió horas después Caputo. Asesores del ministro también salieron en bloque a defender al jefe de Estado y los resultados del plan económico.

Cifras de gestión

El secretario de Finanzas Pablo Quirno eligió publicar cifras de la gestión, entre ellas inflación, salarios, canasta básica y pobreza. También mencionó que el gasto público interanual se redujo en términos reales 14,2% en enero, aunque no se trata de un dato oficial sino la estimación de disminución que hizo la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) en base a datos devengados de la administración nacional. El dato oficial -que tiene otra metodología, base caja, y además incluye el sector público de manera más amplia- se conocerá este lunes cuando la Secretaría de Hacienda difunda el informe mensual con el cierre de enero.

Un análisis de la consultora LCG planteó, de todas formas, que en enero “el gasto total de la APN (Administración Pública Nacional) subió 60% en términos reales contra un año atrás, en tanto que el primario se multiplicó por 4 en un año. La brecha entre ambos se explica por la menor carga de intereses de la deuda respecto a enero 2025, en tanto que la magnitud de la suba responde exclusivamente a la mínima base de comparación que implica enero 2024, cuando el gobierno había cortado todos los pagos. Más allá de esto, esperamos un resultado primario en torno a 0,2% del PBI para el primer mes del año”, concluyó.

El Gobierno busca sostener el ajuste fiscal este año para asegurarse equilibrio en las cuentas públicas. De todas formas, en 2024 hubo ingresos extraordinarios que este año no estarán disponibles, pero si la economía creciera ese 5% que esperan el Gobierno y el FMI, los ingresos tributarios asociados a la actividad también deberían mejorar.

Caputo defendió a Milei tras la polémica por la criptomoneda $LIBRA y buscará retomar la agenda del plan económico

Una primera muestra de un atenuante de ese tipo podría verse en el caso del recorte de alícuotas de derechos de exportación. El costo fiscal estimado en los despachos oficiales ronda los USD 800 millones, aunque algunas proyecciones privadas lo elevan a más de USD 1.000 millones, según el grado de aceleración de liquidaciones.

G20

Otra parte de la agenda del programa económico será retomada la semana próxima, cuando la plana mayor del equipo económico viaje a Sudáfrica para participar de la primera reunión previa del G20, una instancia en la que se espera otro contacto directo con la conducción política del FMI. El Gobierno asegura que las tratativas están en la parte final, que restan pocas cuestiones para acordar y que será un programa que incluirá nuevos desembolsos para reforzar el Banco Central.

En los últimos días Caputo evitó brindar precisiones sobre la negociación, pero rechazó las versiones y especulaciones del mercado que sostenían que las discusiones con el organismo internacional incluían como condición para nuevos desembolsos medidas como una devaluación abrupta o la eliminación rápida de las restricciones cambiarias. Sus declaraciones parecieron dirigirse, por un lado, a informes de Wall Street que planteaban ese escenario y, por otro, a cuestionamientos internos dentro del propio organismo.

La respuesta del mercado -local e internacional- a la polémica presidencial por la criptomoneda $LIBRA también asoma como uno de los temas clave de la semana. Este lunes será feriado en los Estados Unidos y no habrá operación bursátil, pero sí en la city porteña. La reacción del Poder Ejecutivo fue la de solicitar la Oficina Anticorrupción (OA) que abra una investigación y la creación de una unidad especial especializada en la materia, que dependerá de Presidencia de la Nación.

Un organismo como la Comisión Nacional de Valores (CNV), que depende del Ministerio de Economía y que regula el funcionamiento correcto del mercado de capitales, según pudo saber Infobae, no tomará cartas en el asunto porque la criptomoneda $LIBRA es considerada dentro de los valores no negociables, que no alcanzados por la jurisdicción de ese organismo. La CNV regula la actividad de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), que son las billeteras que ofrecen en sus plataformas la operación de criptomonedas. El organismo de control de mercado de capitales abrió durante todo 2024 un registro de entidades habilitadas a ofrecer este tipo de servicios.