¿Es antimasista el Comité Pro Santa Cruz?

Santa Cruz.- Tras las críticas que lanzó contra el MAS el nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, surgió la pregunta sobre si la entidad cívica es abiertamente antimasista. La consulta fue realizada en el programa La Hora Pico de eju.tv, donde el conductor Ernesto Justiniano le preguntó directamente: “Me da la impresión de que hay un activismo en contra del MAS y un cinismo con la oposición, ¿es así?”

Cochamanidis respondió con contundencia: “No, no lo veo así. Sí, obviamente soy antimasista, porque ellos nos han destruido. Pero hay sectores y por eso no me he metido yo a la política partidaria, porque eso implica que yo tenga que sentarme con uno en el buen sentido a negociar”.

El líder cívico enfatizó que la verdadera función de los legisladores, diputados y senadores electos por Santa Cruz debería ser la negociación y la defensa de los intereses regionales, algo que, según él, no han cumplido a cabalidad. “Esa es su función, pero no la han hecho. Mientras el MAS avanza en su estrategia política”, dijo.

El Comité Pro Santa Cruz se mantiene firme en su postura de defensa de los intereses del departamento y en la necesidad de una oposición fortalecida y estructurada, que pueda enfrentar de manera efectiva al oficialismo en el escenario político nacional.

