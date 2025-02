“Estamos en terapia intensiva”: Mucarzel pide unidad a precandidatos presidenciales

La presidenta del Concejo habló de la situación económica del Bolivia y del sector productivo en su discurso en la sesión de honor por la Fundación de Santa Cruz. No se refirió a la ausencia del alcalde, Jhonny Fernández.







En el acto protocolar de los 464 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, la presidenta del Concejo municipal, Silvana Mucarzel, envió un mensaje a los precandidatos de oposición, a quienes pidió dejar los intereses de lado y conformar un solo frente de cara a las elecciones generales y así sacar al país del estado en el que se encuentra.

“Necesitamos que las autoridades que vengan no sean indolentes con esta región que da de comer a casi todo el país unidos vamos a ser más fuertes. En el 2019 Dios hizo cosas grandes y yo tengo fe de que lo va a volver a hacer de nuevo”, señaló Mucarzel durante su intervención.

[Foto: Concejo Municipal] / “Dejen de un lado los intereses políticos”, demandó la autoridad

La autoridad reflexionó que esta fecha inspire a seguir trabajando juntos, a construir una Santa Cruz más inclusiva, próspera y solidaria, siendo una oportunidad para renovar el compromiso con el desarrollo, unidad, integridad y progreso

En esta línea, en su mensaje a los precandidatos, apuntó que a través de una verdadera unidad, el país saldrá del estado que hoy se encuentra.

Estamos en terapia intensiva como bolivianos. Un ejemplo de lo que digo es la actual falta de diésel, que está poniendo en riesgo la producción del país (…) Es necesaria la unidad entre los precandidatos para tener un gobierno diferente”, agregó.

Mucarzel envió este mensaje en un evento que estuvo marcado por la ausencia del alcalde Jhonny Fernández, quien no asistió alegando que no se contempló su participación, cuando en este tipo de actos el Ejecutivo municipal ocupa un lugar de relevancia. La presidenta del Concejo no hizo referencia al burgomaestre.

“Pónganse la mano al corazón. Dejen de un lado los intereses políticos. Nosotros lo hicimos en este Consejo Municipal. Y hoy ustedes pueden ver los frutos. Les hablo a todos. Nuestra Bolivia está en riesgo y depende de todos ustedes. No sean egoístas”, agregó.