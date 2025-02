Evo cuestiona a vocales del TSE por solicitar inclusión en juicio de responsabilidades

El expresidente considera que esta petición revela “delitos o errores” y califica la acción como un chantaje político

Fuente: Correo del Sur

El expresidente Evo Morales expresó su molestia por la solicitud de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ser incluidos en un juicio de responsabilidades. Morales interpreta esta petición como una admisión de “delitos o errores” por parte de los vocales y considera que buscan protegerse de posibles procesos judiciales.

“Los vocales son confesos que han cometido delitos o errores, si uno no ha cometido nada, ¿por qué tienen que meterse al juicio de responsabilidades? Le digo a Hassenteufel, si no han cometido delitos ni errores, ¿por qué tienen miedo al proceso ordinario? ¿Por qué no quieren sumarse al proceso ordinario?”, cuestionó Morales.

El exmandatario considera que la solicitud de los vocales para ser incluidos en el juicio de responsabilidades es una forma de chantaje político, dirigida al gobierno y al legislativo, con el fin de evitar procesos judiciales ordinarios.

En la misma intervención, Morales reiteró su postura sobre su habilitación para ser candidato y desafió a los vocales electorales a indicarle qué requisito le falta para su inscripción.

El vocal Tahuichi Tahuichi pidió a la Asamblea Legislativa que considere la inclusión de los miembros del Órgano Electoral en la Ley 044, que prevé juicio de responsabilidades para los miembros de tres órganos del Estado.

Morales criticó esta iniciativa, interpretándola como una estrategia para evitar procesos judiciales ordinarios y como una forma de blindaje ante posibles acusaciones.

