El expresidente Evo Morales afirmó este martes que los operadores del “imperialismo norteamericano” buscan acabar con su vida para apropiarse de tierras ajenas y que no es tiempo de “patrones ni de pongos”.

“No solo ofrecen millones de dólares para detenerme con acusaciones inventadas, sin respetar la presunción de inocencia ni el debido proceso”, escribió Morales en su cuenta de X.

El domingo, el empresario Marcelo Claure insinuó, en una publicación en su cuenta de X, una retribución de un millón de dólares de recompensa por el exmandatario. La publicación estuvo acompañada por una imagen de Morales con el anuncio “Se busca pedófilo. Evo Morales violador del Chapare”.

Morales dijo que quieren eliminarle porque considera un “obstáculo” en sus planes de expansionismo y que si es presidente del Estado “no podrán” apropiarse ni de un gramo de litio.

Las declaraciones del exmandatario surgen también luego de que la Comisión de Economía y Plural de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de explotación del litio en favor de una empresa china.

La Cámara de Diputados esta semana debe aprobar o rechazar este primer contrato con la empresa china Hong Kong CBC.

“Defenderé como siempre, junto al pueblo, los recursos naturales. No podrán pisotear nuestra soberanía nacional. Nuestra Patria no está en venta. No somos más su patio trasero”, aseveró Morales.

Enfatizó que los recursos naturales son para los bolivianos y que ya no es tiempo de “patrones ni de pongos”.

“No tenemos miedo a ningún invasor que cree tener el mandato de Dios para ser amo y señor de tierras y seres humanos. Solo hay que tener miedo a traicionar al pueblo y a la Patria”.

El líder cocalero está atrincherado desde octubre de 2024 en la región de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, luego que la justicia emitiera el mandamiento de aprehensión por el delito de trata de personas con agravante.

