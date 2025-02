Evo sobre Arce: “Pensé que por ser economista iba a manejar (la gestión) mejor que yo”

Sostuvo además que las encuestas, incluso las “pagadas por el gobierno”, posicionan a la gestión gubernamental actual en sitiales bajos.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales atacó nuevamente al gobierno y al presidente Luis Arce. Manifestó estar “arrepentido” por elegirlo para el binomio de las Elecciones del 2020, sugirió que Arce fuera el candidato, afirmando que, por ser economista, “iba a manejar mejor” el Estado que el propio Morales.

“¿Qué pensé? Evo no tiene formación académica, Lucho es economista y yo pensé que un economista iba a manejar mejor que Evo, que no es profesional, pero ahora vemos todo lo contrario, ha destrozado la economía popular, ha hundido la economía nacional y eliminó el Estado Plurinacional y no se respeta la institucionalidad”, aseveró en su programa dominical en RKC.

Morales se refirió a una encuesta que lanzó un matutino cruceño de circulación nacional, en la cual se lo posiciona como el “mejor presidente de Bolivia”, seguido por Simón Bolívar y Víctor Paz Estenssoro.

Sostuvo además que las encuestas, incluso las “pagadas por el gobierno”, posicionan a la gestión gubernamental actual en sitiales bajos.

“Lamentablemente todas las investigaciones, estudios, encuestas, lo aplazan rotundamente al Lucho Arce. Me arrepentí de haber sugerido – no elegí por si acaso – porque yo sugerí, había cuatro precandidatos: Lucho, Andrónico (Rodríguez); David Choquehuanca y Diego Pary”, sostuvo.

Fuente: Visión 360